Entre Nike et Jaylen Brown, c’est toujours le grand amour

On pensait que l’embrouille entre Nike et Jaylen Brown n’était qu’un feuilleton de l’été, mais les deux parties ont décidé de nous servir la suite.

Et c’est Nike qui a tiré en premier avec un « tweet » pour féliciter Giannis Antetokounmpo, auteur de 59 points face aux Pistons : « Il n’y a rien d’enfantin là-dedans. 59 points pour le Greek Freak ».

Une allusion directe aux propos de Jaylen Brown qui avait critiqué l’attitude « enfantine » de Giannis Antetokounmpo, lorsque ce dernier lui avait mis un vent lors d’un repli défensif. L’ailier-fort des Bucks s’était défendu de toute volonté malveillante, et il avait rappelé qu’il était sur un terrain pour prendre du plaisir.

Jaylen Brown a créé sa propre marque