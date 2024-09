Inspiré par Kobe Bryant, Jaylen Brown lance sa propre marque de chaussures, 741

C’était le « media day » à Boston, et la première question pour Jaylen Brown était sur son absence des Jeux olympiques, et donc indirectement sur ses accusations contre Nike. « Mince, c’est la première question ? Je ne peux même pas m’échauffer un peu » s’amuse-t-il face aux journalistes.

Le MVP des dernières Finals n’a pas voulu détailler ses griefs contre l’équipementier américain, tout en laissant entendre qu’il pourrait en dévoiler les détails au fil de la saison… surtout qu’il a surtout annoncé le lancement de sa propre marque de chaussures, 741, après avoir refusé des « contrats allant jusqu’à 50 millions de dollars ».

Jaylen Brown voulait ainsi être « propriétaire à part entière et exercer un contrôle créatif sur sa propre marque ». « Comprendre la propriété et la valeur, c’est ce qui est important pour la prochaine génération d’athlètes. Il est temps de penser différemment et d’être différent… de créer de nouvelles idées. Il est temps de créer plus de valeur pour toutes les personnes impliquées, des athlètes aux consommateurs en passant par les employés et les communautés qui les soutiennent » rajoute-t-il encore.

Plus obligé de cacher les logos des Nike et Adidas

Le joueur de Boston explique avoir été inspiré par Kobe Bryant, dont il assure qu’il voulait quitter Nike et créer sa propre marque de chaussures, juste avant son décès.

« Le parcours de Kobe m’a appris à ne pas avoir peur et à pousser le sport, ainsi que la société, vers de nouveaux sommets. C’est l’état d’esprit que j’apporte à 741 », continue-t-il.

Mais que signifie 741 ? Selon Complex, « les chiffres 7, 4 et 1 sont apparus fréquemment dans la vie (de Jaylen Brown) et représentent l’éveil spirituel, le travail acharné et les nouveaux départs » …

Pour rappel, Jaylen Brown avait signé avec Adidas lors de son arrivée en NBA. Il avait toutefois quitté l’équipementier allemand en 2021, rejoignant Peak un an plus tard. Sauf que les chaussures de la marque chinoise ne lui convenaient visiblement pas et il portait depuis des Nike et des Adidas… dont il couvrait les logos.