Jaylen Brown et Jayson Tatum motivés par Team USA ?

Comme le note ESPN, la lune de miel des Celtics après leur titre n’aura finalement duré que 12 jours. Le temps que Wyc Grousbeck annonce à Brad Stevens que la franchise allait être mise en vente.

Dans la foulée de cette annonce, qui a pris tout le monde par surprise dans le Massachusetts et même ailleurs, Jaylen Brown accusait Nike d’avoir fait pression pour l’empêcher de récupérer la place de Kawhi Leonard dans l’équipe américaine aux JO de Paris… alors que c’est son coéquipier Derrick White qui était appelé.

« Jaylen est comme ça » explique un membre anonyme de la franchise. « Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Il a ce feu intérieur constant et il voit des sceptiques dans tous les coins. »

« On dirait qu’il a ajouté cinq kilos de muscles en plus. Il a l’air en pleine forme, c’est tout simplement irréel. Il a tellement faim, il est tellement motivé, il est tellement déterminé »

De quoi lui éviter de se reposer sur ses lauriers après avoir atteint le Graal en juin ?

« J’ai été à la salle avec Jaylen ces dernières semaines », assure ainsi Al Horford. « Tout d’abord, on dirait qu’il a ajouté cinq kilos de muscles en plus. Il a l’air en pleine forme, c’est tout simplement irréel. Il a tellement faim, il est tellement motivé, il est tellement déterminé ».

Team USA pourrait d’ailleurs servir de double source de motivation pour les Celtics dans leur défense du titre cette saison. Pour Jaylen Brown parce qu’il n’y était pas, et pour Jayson Tatum parce qu’il y jouait peu…

« Personnellement, cela ne m’a pas fait plaisir », reprend Al Horford sur ces deux situations. « Ces gars-là sont très spéciaux pour moi. Et même si ce n’était pas contre moi, ça m’a motivé et ça nous a tous motivés pour cette saison. Je sais qu’ils ont bien géré la situation. Ils vont bien. Mais quand vous voyez ces deux gars, la quantité de travail qu’ils ont fourni, les sacrifices qu’ils ont faits. C’était difficile de regarder les Jeux olympiques et de ne pas les voir dans la position dans laquelle nous aurions espéré les voir. »