Quand Jaylen Brown se prend un gros vent de Giannis Antetokounmpo

Auteur de 43 points face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo donne tout ce qu’il a pour aider les Bucks à se sortir de leur mauvaise série. Mais il n’en oublie pas son habituelle bonne humeur. Comme lorsqu’il a mis un vent à Jaylen Brown qui voulait lui serrer la main.

Au départ, il y a une attaque, le coude en avant, de Giannis sur Brown. L’ailier des Celtics se retrouve au sol, et les arbitres sifflent faute offensive. Pendant le repli défensif, les deux échangent quelques mots et le Grec lui demande si tout va bien, et Brown tend sa main à Giannis. Et la superstar des Bucks enlève sa main pour la passer sur sa tête. Le tout avec un grand sourire.

Giannis veut s’amuser sur un terrain

« Giannis est un gamin » a réagi Brown, qui refusera ensuite la main tendue par Giannis. « Moi, je me concentre juste sur le fait d’aider mon équipe à gagner. Et c’est ce qu’on a fait ce soir. »

Pour sa part, Giannis assure qu’il n’y avait aucune volonté de vexer l’ailier des Celtics. « Dans le feu de l’action, on fait toujours des blagues… C’est quelque chose que je fais aussi à mes enfants. Je joue. Je suis comme ça. Je joue au basket avec de la joie et du plaisir. »

Les deux All-Stars se croiseront à nouveau cette saison, et leurs duels seront toujours aussi physiques et intenses. « C’est un joueur incroyable et un gros compétiteur, mais je continuerai à être moi-même… Au final, s’il dit que je suis un gamin, peu importe. J’essaie juste de prendre du plaisir. Et si l’occasion se représente un jour, je le referai. »