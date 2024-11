Pourtant privés de Trae Young, les Hawks braquent les Celtics !

Les champions en titre ouvrent le bal à domicile dans cette « NBA Cup » et, pour l’occasion, les Celtics recevaient des Hawks notamment orphelins de Trae Young, blessé.

De quoi permettre à Dyson Daniels (28 points, 7 passes, 6 interceptions), Jalen Johnson (18 points, 13 rebonds, 10 passes, 3 interceptions) ou encore Clint Capela (18 points, 9 rebonds) de se distinguer, mais surtout à Atlanta de l’emporter à Boston (117-116). Malgré Jaylen Brown (37 points) ou Derrick White (31 points, 6 rebonds, 5 passes), et avec un panier victorieux de Onyeka Okongwu (15 points, 6 rebonds) à 6 secondes de la fin.

Écrasés dans la raquette, les Celtics auront pourtant fait la course en tête pendant plus de trois quarts-temps. Sauf que les Hawks, décomplexés, n’auront jamais lâché même quand ils comptaient une quinzaine de points de retard. Et, à force de rester à distance raisonnable du champion, sans paniquer, ils auront fini par réussir le « run » qui a tout relancé dans le quatrième quart-temps…

Avant de profiter d’une maladresse de Jrue Holiday et Jayson Tatum sur remise en jeu, puis d’un raté de Jaylen Brown sur balle de match, pour empocher un succès de prestige dans le Massachusetts, après un « money-time » à suspense. Mention spéciale, aussi, pour la paire Larry Nance Jr. – Keaton Wallace avec toute sa combativité.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta, héroïque et hyperactif. Avec leur groupe de jeunes polyvalents et athlétiques, les Hawks n’ont pas arrêté de faire mal aux Celtics dans la peinture. Preuve en est : le « game winner » de Onyeka Okongwu après un rebond offensif, alors que les joueurs de Quin Snyder ont obtenu une ribambelle de secondes chances avec Okongwu, Clint Capela, Jalen Johnson, Larry Nance Jr. ou encore Zaccharie Risacher. Dominateurs sous le cercle, ils ont également poussé Boston à l’erreur en se montrant agressifs afin de provoquer des pertes de balle.

– Boston puni pour son indiscipline. Les Celtics ont-ils pris cette rencontre trop à la légère ? Pas impossible, car ils se sont donc inclinés contre des Hawks privés de Trae Young, Bogdan Bogdanovic ou encore De’Andre Hunter et menés par un groupe de jeunes qui en voulaient juste plus qu’eux. En tête quasiment toute la partie, sous l’impulsion de Jaylen Brown et Derrick White, les champions n’auront jamais tué Atlanta à cause de leur fragilité intérieure et de leurs balles perdues. À l’arrivée, cela ne pardonne pas et c’est la preuve que le moindre relâchement se paie cash dans cette ligue. Peu importe l’avance, les blessés ou le statut…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.