OG Anunoby en impose toujours autant en défense

Si Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, voire Mikal Bridges et Josh Hart, ont beaucoup fait parler d’eux à New York depuis la reprise, il n’en va pas de même pour OG Anunoby. Pourtant, celui-ci est particulièrement précieux pour cette équipe new-yorkaise. Notamment grâce à son apport défensif.

Il n’y a qu’à se pencher sur la prestation du joueur de 27 ans, vendredi soir contre Milwaukee, pour s’en apercevoir. Car, envoyé en mission sur Giannis Antetokounmpo, il n’a pas chômé pour contenir le double MVP à « seulement » 24 points et 11/21 au shoot, quand on sait qu’il tournait avant ce match à 31 points de moyenne et 62% d’adresse…

« Ça paraît tellement facile et peu demandeur en efforts de le voir faire ça… »

« C’est un super joueur, donc il faut lui rendre la vie aussi difficile que possible » a détaillé l’ailier des Knicks en sortie de victoire. « Vous savez qu’il va marquer ses points, donc il faut juste essayer de limiter son apport au scoring et empêcher qu’il soit autant confortable que d’habitude. »

Une performance défensive telle que les coéquipiers de OG Anunoby se montraient impressionnés.

« Il a été bon et c’est tout ce qu’on peut lui demander » réagissait par exemple Josh Hart. « Giannis est un super joueur, donc être capable de jouer physique face à lui et de lui donner des tirs compliqués, c’est énorme. »

« Ça paraît tellement facile et peu demandeur en efforts de le voir faire ça… » ajoutait de son côté Jalen Brunson. « Voilà son talent pur : la manière dont il défend sur le ballon et dont il joue sans ballon. C’est un élément phénoménal de notre équipe, il est super depuis son arrivée ici. »

« C’est juste l’un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir »

Héros de la soirée, Karl-Anthony Towns ne pouvait également que se réjouir de ce que réalise OG Anunoby, qui a même fait le boulot quand il lui fallait défendre sur Damian Lillard, pourtant plus rapide.

« Il est spécial, tellement spécial même, avec tout ce qu’il apporte en défense. Je suis dans cette ligue depuis dix ans maintenant et je n’ai pas connu beaucoup de joueurs comme OG. C’est juste l’un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir, et j’ai joué avec Rudy Gobert… Il est spécial, je ne peux pas en dire plus. »

Présent chez les Knicks depuis bientôt un an, et pour les quatre prochaines années, OG Anunoby continue d’impressionner sur le plan défensif et, quand il est là, cela se ressent immédiatement dans les résultats de l’équipe. Aussi bien en saison régulière (24-7 quand il joue ; 13-15 dans le cas inverse) qu’en playoffs (6-2 quand il dispute plus de 5 minutes ; 1-4 quand ce n’est pas le cas).

« Vous ne pouvez pas mesurer toutes les petites choses qu’il fait sur chaque possession » appréciait Tom Thibodeau, son coach. « Il défend sur le principal porteur de balle adverse pendant tout le match et il ne s’arrête pas. Ça en dit beaucoup de lui. Si on continue de la sorte et que tout le monde s’implique pour défendre, nous pouvons être bons. Nous sommes petits, donc nous devons jouer dur et aller au rebond. Si on fait ça collectivement, de bonnes choses peuvent arriver pour nous. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 8 36 44.6 37.8 80.0 0.6 3.9 4.5 2.8 2.2 1.6 1.0 0.6 14.4 Total 426 29 47.3 37.6 74.7 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.