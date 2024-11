Karl-Anthony Towns retrouve ses marques au poste de pivot

Après deux défaites de rang, les Knicks se sont relancés la nuit dernière face aux Bucks et ils le doivent en grande partie à Karl-Anthony Towns. Auteur de 32 points, 11 rebonds et 5 passes en tout juste 32 minutes, il a martyrisé la pauvre défense intérieure de Milwaukee en lui mettant surtout la tête sous l’eau dès les premières minutes.

« Tout a commencé avec Captain, il nous a mis dans des positions pour que l’on brille » préférait toutefois souligner le héros de la soirée, en référence à Jalen Brunson (15 points, 9 passes). « L’attraction qu’il génère avec son talent… Il nous a tous mis en route. En début de match, j’ai pu exploiter mon talent grâce à lui, donc un grand merci à lui et juste bravo à nous tous. Ensemble, on a fait ce qu’il fallait pour gagner. »

Entre ses paniers à 3-points et ses dunks, Karl-Anthony Towns a rapidement mis New York sur de bons rails : 13 points dans le premier quart-temps, puis 14 points dans le deuxième, pour 27 points à la mi-temps, donc. Et un +19 pour son équipe au tableau d’affichage, dans un Madison Square Garden survolté…

Plus le même joueur qu’avant

La preuve que le retour au poste de pivot du « KAT » se déroule bien en attaque : quasiment 24 points, 13 rebonds et 3 passes de moyenne, à 53% au tir, 56% à 3-points et 90% aux lancers-francs. C’est un peu plus délicat sur le plan défensif, où sa capacité à protéger le cercle doit s’améliorer pour solidifier l’édifice.

« Je n’ai pas perdu ma capacité à jouer au poste 5 » assure toutefois l’ancien joueur des Wolves. « Je suis juste capable de refaire ce que j’ai fait pendant plusieurs années. J’ai la sensation d’être une meilleure version de moi-même : je suis plus intelligent, plus expérimenté, plus talentueux. Donc pouvoir être capable de m’appuyer là-dessus pour l’équipe, c’est ce que je veux chaque soir pour que ça puisse se traduire en victoires. »

Félicité par Carmelo Anthony dans le vestiaire, dont il est « un immense fan », Karl-Anthony Towns est certain que les choses vont continuer de s’améliorer, alors que les Knicks sont seulement à l’équilibre (4-4).

« Les gars m’ont accueilli à bras ouverts, ils m’ont mis à l’aise et ils veulent que je joue mon jeu » révélait l’intérieur de bientôt 29 ans. « Bien sûr, il y aura des moments où nous devrons trouver de la cohésion, car nous ne sommes pas encore habitués à jouer ensemble, mais nous progressons tous les jours. Nous travaillons chaque jour et, collectivement, nous trouvons différentes manières d’exploiter au mieux les talents de chacun. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 8 32 52.7 55.6 90.0 3.5 9.2 12.8 2.6 3.1 0.6 1.8 0.9 24.2 Total 581 34 52.4 40.0 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.