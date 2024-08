Jalen Brunson nommé capitaine des Knicks

On le sait, la saison 2023/24 (28.7 points, 6.7 passes, 3.6 rebonds) a fini de conforter Jalen Brunson comme nouveau patron des Knicks.

Cet été, il n’a pas manqué de le prouver davantage en acceptant de prolonger tout en laissant plus de 100 millions de dollars (!) sur la table et, en contrepartie, ses dirigeants ont décidé de le nommer capitaine de l’équipe.

C’est la première fois depuis Lance Thomas, en 2018/19, qu’un joueur de New York hérite de ce statut et le meneur de 27 ans devient, par la même occasion, le 36e capitaine de la riche histoire new-yorkaise. Avant lui, ils n’étaient que trois à recevoir pareil honneur en étant également draftés au second tour.

« Jalen est un leader né et je suis confiant quant au fait qu’il continuera de représenter notre organisation, nos fans, notre ville et ses coéquipiers avec le même coeur, le même courage et la même classe qu’il a affichés chaque jour depuis son arrivée à New York » a réagi Leon Rose, le président des Knicks, à l’origine de son arrivée.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.