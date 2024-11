Tirs à 3-points : la saison de tous les records pour les Celtics ?

Difficile de trouver des pistes d’améliorations pour les Celtics, après un exercice 2023-24 écrasant, un 18e titre NBA et un nouveau début de saison solide (7v-1s).

Pourtant, l’année dernière, au bout de quelques matchs, Boston était classé 20e à l’adresse de loin. Les joueurs de Joe Mazzulla avaient ensuite rapidement réglé la mire afin de soulever le trophée Larry O’Brien. Cette saison et après huit matchs, les Celtics dominent déjà et plus tôt que l’an passé dans ce domaine. Au total des 3-points inscrits, Boston est premier et pointe à 152 réussites. La franchise efface le précédent record détenu par les Bucks depuis 2021 après huit rencontres (141).

Tatum et Pritchard, leaders derrière l’arc

Cette dynamique, qui permet entre autres à Boston d’être actuellement la 3e meilleure équipe de la ligue derrière les Cavaliers et le Thunder, est à mettre sur le compte de l’adresse de Jayson Tatum et Payton Pritchard. Les deux Celtics sont classés dans le Top 5 au nombre de 3-points inscrits par match avec 4.1 pour le premier et 4 pour le deuxième.

Auteur d’un début de saison étincelant (16 points de moyenne), Payton Pritchard est aussi l’un des shooteurs des plus adroits avec 43.2% de réussite. Deux statistiques records pour l’ancien Duck de l’Oregon.

Une saison historique en vue ?

Les Celtics marquent en moyenne 57 points par match via leur adresse de loin, se classant premier dans ce domaine en devançant les Warriors, Bulls et Hornets de près de 8 points. Sans surprise, la franchise est également première au nombre de réussites par match (19), dépassant ces mêmes équipes de 2.6 tirs.

Classé 8e de la ligue derrière l’arc (37.3%), les Celtics ont déjà pris 407 tirs à 3-points et sont peut-être en route pour établir cette saison un nouveau record de franchise, mais pas seulement. L’an passé, avec 1 351 tirs convertis, la franchise avait effacé son précédent record de 2022 (1 315).

En prenant une cinquantaine de tirs par rencontre et si l’adresse est au rendez-vous tout au long de la saison, les hommes de Joe Mazzulla pourraient probablement se rapprocher du record des Warriors établi en 2023 avec 1 363 tirs à 3-points marqués.

Ironie du calendrier, les champions en titre reçoivent ce soir Stephen Curry et ses Warriors, avec un risque d’averses accrue au TD Garden.