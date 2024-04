Les Celtics décrochent un record de franchise à 3-points

Un nouveau record malgré la défaite. Battus cette nuit par les Knicks, les Celtics ont tout de même intégré les livres d’histoire grâce à leurs paniers à 3-points. Leurs 16 tirs primés inscrits (sur 42 tentatives) dans ce match leur permettent de s’offrir un record de franchise pour le plus grand nombre de paniers à 3-points convertis sur une saison.

Ils en sont à 1 321 au total, soit 16,5 paniers primés par soir. Personne ne fait mieux qu’eux cette saison dans la ligue. Côté pourcentage, les Celtics occupent la troisième place avec 38.8% de réussite, à un cheveu du Thunder et des Wolves (38.9%) qui shootent dans un moindre volume.

Les hommes de Joe Mazzulla surpassent ainsi leur record de franchise en date de… la saison passée (1 315), et se positionnent à la troisième place dans l’histoire des équipes les plus prolifiques dans ce registre. Devant eux, les Warriors de l’an passé aussi (1 363) et les Rockets de 2019 (1 323).

Comme les Verts ont encore deux matchs à jouer, qui plus est face à des défenses peu réputées (Hornets et Wizards), ils pourraient aller chercher le record des Warriors. Il leur faudra sérieusement appuyer sur la gâchette et convertir 43 paniers à 3-points au total sur ces deux rencontres.

« On n’a jamais dit qu’on devait gagner (en shootant à 3-points). On prend toujours ce que la défense nous donne et on est l’une des meilleures équipes à le faire. C’est un peu notre philosophie offensive, prendre le meilleur tir et trouver le meilleur tir », rappellait Joe Mazzulla fin février, assurant ne pas aimer les 3-points, mais les « bons tirs ».