Les Knicks donnent une leçon de basket aux Celtics

Les Celtics semblaient pourtant mieux rentrés dans le match qu’à Milwaukee, mais cela n’aura duré qu’un quart-temps. En début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Jusqu’à ce que OG Anunoby récupère une passe mal assurée de Derrick White pour Jaylen Brown (15 points) et aille finir au dunk. Il donne alors 6 points d’avance à New-York. Mais les Celtics reviennent grâce à des tirs derrière l’arc de Sam Hauser puis de Al Horford à 45°. Après douze minutes, les Knicks sont devant : 32-29.

Ce même Al Horford se fait pardonner d’avoir été trop tendre une première fois avec Josh Hart (16 points, 16 rebonds) dans la raquette, en empêchant Miles McBride de filer au panier. Il lance lui-même la contre-attaque, et trouve Jayson Tatum (18 points à 1/7 à 3-points) pour un gros dunk. Mais Bojan Bogadnovic passe la seconde pour les Knicks et il s’en va finir au cercle d’un « reverse » pour donner 7 points d’avance à New York. Peu de temps après, il envoie un 3-points sur la tête de Derrick White dans le corner. En un clin d’œil l’avance est déjà à +12.

Le réveil de Brunson

Les Celtics enchainent alors les pertes de balle, les tirs à 3-points manqués… C’est le moment pour Jalen Brunson (39 points) d’en remettre une couche. Jusque-là assez discret, il ajoute un panier de loin avec la faute. Puis, à mi-distance, il donne 19 points d’avance pour les Knicks juste avant la mi-temps. La fin du deuxième quart-temps est une boucherie avec un 25-5. A la pause, les Knicks mènent 69-48 !

Le passage aux vestiaires n’a rien réglé pour les Celtics qui enchaînent les briques sur l’arceau. Brunson se décide alors à donner un cours particulier. Il montre aux Celtics comment shooter face au panier puis à 45° en sortie de dribble. Et c’est un +26 pour les joueurs de la Big Apple. Tant bien que mal, Boston revient à 17 points d’écart en jouant proche du cercle. Mais après Mitchell Robinson, c’est Josh Hart qui finit sous le panier avec la faute. Avant la fin du 3e quart-temps, l’avance de New York se porte à 31 points, et Joe Mazzulla ouvre déjà grand son banc.

Les Knicks se relâchent et les remplaçants des Celtics montrent de bien meilleures choses que les titulaires. Ce qui n’est pas pour amuser Tom Thibodeau contrairement au TD Garden. Mais l’écart est trop grand pour que les Celtics signent le « comeback » de l’année, et les Knicks s’imposent 118-109.

Ce qu’il fallait retenir

– Les briques des Celtics. Les C’s ont arrosé le TD Garden cette nuit. Comme face à Milwaukee, Boston s’est entêté derrière l’arc. Les titulaires n’ont renté que 5 tirs à 3-points sur les 24 tentatives. Tirer à 20 % au large était clairement insuffisant pour que Boston espère s’imposer face aux Knicks. Jayson Tatum a enchaîné les tirs ratés dans le 3e quart-temps ce qui a anéanti toutes chances de revenir sur les hommes de Tom Thibodeau.

– L’intelligence défensive des Knicks. Les Knicks possèdent non seulement des défenseurs capable de verrouiller des adversaires. Mais ils ont aussi montré ce soir à quel point ils peuvent aussi être malins. Brunson a encore provoqué 3 passages en force et on ne compte pas le nombre de fois où DiVincenzo a essayé d’intercepter un ballon dans le dos des Celtics. En plus de ça, New York a largement remporté la bataille du rebond.

– L’espoir de la 2e place. Les coéquipiers de Brunson ne sont qu’à une victoire des Bucks dans la lutte pour la deuxième place. Avec deux matchs à jouer et Giannis Antetokounmpo qui n’en jouera aucun des deux à cause d’une blessure au mollet, les Knicks comptent bien mettre la pression à Milwaukee jusqu’à la fin de la saison régulière. Le tableau est simple : les Knicks doivent gagner leurs deux derniers matches, et compter sur deux défaites des Bucks. Pas impossible, mais compliqué.





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.