Le duo Irving/Doncic a encore le dernier mot face à Anthony Edwards

La saison régulière n’a repris que depuis une semaine, mais les Wolves d’Anthony Edwards et les Mavericks de Kyrie Irving sont déjà bien lancés ! C’est en tout cas ce qui est ressorti de ces retrouvailles entre les deux finalistes de la dernière finale de conférence Ouest, qui ont offert un match haletant, avec du suspense jusqu’au bout.

Il a d’abord fallu un grand Dallas pour résister à l’incroyable premier quart-temps d’Anthony Edwards, auteur de 24 points à 6/8 à 3-points ! À peine distancés (34-26), les Texans ont progressivement refait leur retard pour passer devant à l’heure du repos avec la paire Doncic-Irving comme rampe de lancement et des lieutenants prêts à dégainer comme Klay Thompson ou PJ Washington pour porter la marque à 59-61 à la mi-temps.

Le coup de chaud de Kyrie

Les deux paniers à 3-points de Mike Conley dès la reprise ont relancé les locaux (69-61), mais Dallas a une nouvelle fois corrigé le tir très vite en assénant un 13-2, notamment grâce à un coup de chaud de Kyrie Irving (71-74). S’en est suivi un 9-2 marqué par trois paniers à 3-points signés Spencer Dinwiddie sur une merveille de passe aveugle de Luka Doncic et Quentin Grimes par deux fois, de quoi offrir un premier écart à Dallas (75-83).

Kyrie Irving a repris le flambeau en bouclant le troisième quart-temps par une nouvelle séquence de feu avec encore deux paniers à 3-points (80-93).

Les Wolves ont passé la vitesse supérieure pour essayer de revenir au score et ont bien failli réussir leur coup. Mais c’était son compter sur la maîtrise de Luka Doncic, qui a remis le coup de collier nécessaire à chaque fois. Il y a notamment eu sa passe lumineuse pour le alley-oop tout cuit de Daniel Gafford à un moment important du match (104-109), puis deux points de plus, et enfin un 3-points magistral inscrit depuis le centre-ville sur la tête de Nickeil Alexander-Walker, un panier rappelant la dernière série de playoffs entre les deux équipes (109-117).

Cette fois, Minnesota a été contraint de reconnaître sa défaite, 120 à 114, face à une formation de Dallas déjà affûtée, qui jouait en plus en « back-to-back » !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps historique d’Anthony Edwards. L’arrière a donné le ton dès la première action en se faufilant pour réussir un drive totalement incroyable. S’en sont suivies 12 minutes de pure folie où « Ant-Man » a fait le show, particulièrement avec son 6/8 à 3-points. Il a terminé la période à 24 points à 8/10 au tir, son record en carrière, quel que soit le quart-temps. Il s’est même permis de manquer deux lancers au passage. La suite aura été moins flamboyante, le joueur ayant fini à 37 points à 12/20 au tir.

– « Luka Magic » dans ses œuvres. Kyrie Irving aura été plus que précieux avec ses 35 points, mais on reste marqué par la performance de Luka Doncic pour ses touches magiques, celles qui confirment que le meneur slovène fait partie des plus grands. Luka a donc été « Magic » sur plusieurs séquences, avec bien souvent des passes au millimètre. Mentions spéciales pour ce drive conclu par une passe aveugle au-dessus de la tête pour le 3-points de Spencer Dinwiddie dans le corner, et surtout pour son tir de la gagne face à Nickeil Alexander-Walker à 9 mètres du panier et qui n’a transpercé que le filet pour mettre définitivement un terme au suspense, avec la séance de « trashtalking » qui va bien derrière. Du pur Luka Doncic dans le texte.

– Du suspense et de la casse. Les retrouvailles entre Wolves et Mavs ont donné lieu à un match accroché, occasionnant quelques frayeurs chez certains des joueurs majeurs. Le premier à avoir dû serrer les dents a été Anthony Edwards, qui s’est tordu la cheville après avoir marché sur le pied de Daniel Gafford. C’est ensuite Luka Doncic qui s’est pris une grosse béquille de Jaden McDaniels juste avant la pause. Le Slovène est rentré directement aux vestiaires et semblait souffrir, mais a finalement repris le match. En deuxième mi-temps, ce sont Anthony Edwards et Julius Randle qui se sont retrouvés au sol sur la même action ! On a encore eu très peur pour l’arrière, victime d’une hyperextension de la jambe gauche après une glissade. Quant à l’intérieur, c’est un coup involontaire dans le nez qui l’a sonné. Plus de peur que de mal puisque tous les acteurs touchés ont pu continuer la partie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.