Ryan Dunn, l’éponge des Suns

Vingt-huitième choix de la Draft 2024, Ryan Dunn avait en présaison tout l’allure d’un « steal » chez les Suns. Après quatre matchs dont un en tant que titulaire suite à l’absence de Bradley Beal samedi contre Dallas, le rookie de Phoenix confirme qu’il est un bon défenseur, mais aussi qu’il représente désormais une menace derrière la ligne à 3-points, un secteur dans lequel il était pourtant pointé du doigt pendant son parcours universitaire à Virginia.

Interrogé par Sportskeeda, Ryan Dunn est revenu sur son entente avec Kevin Durant, son travail au tir avec Devin Booker et les moments clés de sa présaison qui lui ont fait réaliser son entrée dans la Grande Ligue.

Des liens déjà forts

En présaison justement, l’ailier de 21 ans avait impressionné dans une victoire contre Denver avec trois tirs à 3-points d’affilée. Sur le banc, l’enthousiasme de Kevin Durant n’avait pas laissé indifférent le natif de New York.

« C’était génial. C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré. Il m’instille la confiance nécessaire pour continuer à tirer et à prendre ces initiatives. C’est top de l’avoir en soutien, en plus de tous ces gars qui me poussent à jouer librement ». En cinq matchs de présaison, Ryan Dunn avait affiché une moyenne de 9.4 points à 43% au tir.

Des statistiques qui le rookie espère faire grimper, en s’inspirant de la mécanique de tir de Devin Booker. « Je pense que Book a une des meilleures mécaniques de tir que j’ai vu. J’essaye de voir comment il tire pour l’imiter. Je lui pose des questions et je prends quelques conseils. J’analyse sa manière de faire pour m’en imprégner. »

Plus globalement, le « rookie » dit être attentif aux efforts de ses coéquipiers « All-Star » à l’entraînement, à l’image de Kevin Durant et notamment Bradley Beal. « Je les regarde s’entraîner, ils donnent toujours tout. Ils tirent à 100% tout le temps. C’est vraiment important pour eux. »

Quand Ryan Dunn croise le roi LeBron James

C’est à l’Acrisure Arena, « modeste » salle californienne, que la présaison des Suns avait débuté. Contre les Lakers d’un LeBron James entamant sa 22e saison, Ryan Dunn avait été appelé par Mike Budenholzer pour une mission un brin intimidante : défendre sur le « King ».

L’ailier avait dû se pincer pour y croire. « Sur le moment, il s’agissait juste de défendre sur un joueur. Mais après avoir vu les images, je me suis dit : ‘Wow, c’est LeBron James !’. C’était cool. J’ai essayé de rester sur mes appuis. Mais évidemment, il est fort et il peut aller où il veut. À son âge, il connaît toute sorte de trucs. C’était top de défendre sur lui. J’ai eu des bons passages, mais lui aussi. C’était génial. »

Et cette nuit, il a encore fait mieux en contribuant à limiter LeBron James à 11 points à 3/14 aux tirs, le contrant même une fois ! Ryann Dunn inscrit 7 points en 13 minutes, et les Suns sont les premiers à faire tomber les Lakers.

Une performance dans la lignée de ce qu’il avait produit lors des trois premiers matches puisque le rookie avoisine les 15 minutes de jeu pour 8 points à 50% aux tirs et 46% à 3-points.

La confiance de Mike Budenholzer

Avec Oso Ighodaro, deuxième rookie des Suns qui tente de se faire une place derrière Jusuf Nurkic et Mason Plumlee, Mike Budenholzer savoure l’entrain de ses deux nouveaux arrivants.

« Depuis le jour où ils ont été choisis, ils sont fantastiques. Ils sont à la salle, ils travaillent. Ce sont des éponges. Ils parlent à leurs coéquipiers. Ils parlent à ceux dont ils peuvent en apprendre le plus, notamment les entraîneurs. Ils ont gagné le droit de jouer et le respect de leurs coéquipiers, ainsi que le mien. Ils vont nous aider. Nous allons les aider à grandir et on est excités pour leur futur » conclut ainsi le technicien de la franchise.