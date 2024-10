Jimmy Butler sur les tablettes des Rockets ?

Puisque Jimmy Butler n’a pas prolongé cet été, son nom va animer les rumeurs de transfert jusqu’en février prochain. À 35 ans, l’arrière-ailier du Heat ne représente plus l’avenir de la franchise, et Pat Riley a déjà prévenu que ce serait une saison charnière pour son groupe. Vu son expérience et son talent, Jimmy Butler conserve une cote exceptionnelle en NBA, et Marc Stein rapporte que sa situation est suivie de près à Houston.

Les Rockets viennent de prolonger Alperen Sengun et Jalen Green, mais le contrat de ce dernier ouvre grand la porte à un départ.

Si Alperen Sengun a signé un contrat longue durée, au prix fort, son coéquipier s’est contenté d’un contrat beaucoup plus modeste, avec une clause de sortie au bout de deux ans. Si le Heat souhaite apporte du sang neuf à son équipe, un échange entre Jimmy Butler et Jalen Green aurait du sens.

Un retour dans sa ville natale ?

Pas forcément d’ici février, précise notre confrère, mais plutôt l’été prochain lorsque le nouveau contrat de Jalen Green débutera et que Jimmy Butler aura la possibilité de faire jouer sa « player option ».

Le leader de Miami doit toucher 100 millions de dollars sur les deux saisons à venir, mais il a la possibilité de faire une croix sur la deuxième saison, et un salaire de 52 millions de dollars.

Comme d’autres avant lui, et récemment Rudy Gobert, il pourrait accepter un salaire moindre pour un nouveau contrat sur plusieurs saisons. Né à Houston, il pourrait ainsi boucler la boucle et revenir dans son Texas natal.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.