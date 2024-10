Valeur des franchises NBA : les Warriors toujours au sommet

Même sans aller en playoffs, les Warriors restent gagnants sur un terrain, celui des finances. Golden State domine pour la troisième année de rang le classement des franchises les mieux valorisées par le magazine spécialisé Forbes. Le club de Joe Lacob et Peter Guber est aujourd’hui estimé à 8,8 milliards de dollars (8,15 milliards d’euros), devant les Knicks et les Lakers, estimés à 7,5 et 7,1 milliards de dollars (6,95 et 6,58 milliards d’euros).

Forbes note la santé florissante de la NBA et de ses équipes, dont la valeur moyenne atteint désormais 4,4 milliards de dollars (4,08 milliards d’euros), un chiffre en progression de 15% par rapport à 2023.

La plus grosse de ces progressions est pour les Celtics, quatrième du classement à 6 milliards de dollars, une progression annuelle de 28%, au terme d’une saison synonyme de 18e titre dans l’histoire de Boston.

De quoi donner un ordre d’idée à la future vente de la franchise, dont le processus a été enclenché par la famille Grousbeck et devrait s’accélérer dans les prochains mois. Forbes envisage des premières offres autour des cinq milliards de dollars, la faute notamment à la volonté des Grousbeck de rester à la tête des Celtics jusqu’en 2028 en dépit de la vente d’une large somme de leurs parts.

Les chiffres vont encore exploser

Après avoir explosé de 63% en 2023 suite notamment à l’engouement autour de la Draft de Victor Wembanyama, les Spurs prennent cette fois 18% et se rapprochent des 4 milliards de dollars, à peine plus d’un an après avoir dépassé pour la première fois la barre des trois milliards.

Ces chiffres astronomiques – seuls cinq autres franchises de sports atteignent les sept milliards de dollars de valorisation – ne devraient faire que grandir. La NBA a fait exploser le montant du contrat de diffusion TV avec ABC/ESPN, NBC et Amazon Prime Video, ce qui va faire augmenter tous les résultats financiers. D’autres contrats, comme celui renégocié avec Nike comme équipementier, vont aussi faire s’envoler ces chiffres.

Pour d’autres franchises, des investissements sur les salles permettent également de faire fructifier les profits. Avec leur Intuit Dome, les Clippers s’assurent une hausse substantielle de leurs retombées financières de revenus de match, mais aussi en sponsoring. Forbes estime ainsi que le contrat passé avec Intuit rapporte à la franchise de Los Angeles 21,7 millions de dollars par an (pour un total de 500 millions sur 23 ans), soit plus de sept millions de plus que n’importe quel autre deal de « naming » en NBA. Les Wizards, les Sixers ou encore le Thunder ont eux aussi dans leur plan les constructions de nouvelles salles dans les années futures.

Valorisation des franchises