La vente des Celtics est sur le point de s’accélérer

En NBA, l’équipe championne en titre est à vendre depuis maintenant trois mois et, à en croire Wyc Grousbeck, le toujours propriétaire des Celtics, les choses devraient passer sous peu à la vitesse supérieure.

« Le processus de vente est en train de s’accélérer et il est sur le point d’arriver à pleine vitesse » décrit à ce sujet la figure publique du groupe d’actionnaires. « Il a fallu ce temps à nos conseillers afin d’examiner les données financières et commerciales de la franchise et de notre équipe de direction, ainsi que pour prendre le temps de préparer les documents d’offre. Maintenant, il commence à y avoir des discussions avec les intéressés et le processus va démarrer d’ici un mois. »

Pour le moment, la franchise du Massachusetts est valorisée autour de 5 milliards de dollars et certains l’imaginent être vendue autour de 6 milliards. Le conseil d’administration du consortium Boston Basketball Partners prévoit de vendre une participation majoritaire des Celtics avant fin 2024 ou dès début 2025, pour une vente complète des parts actée en 2028.

Déjà un candidat sérieux au rachat ?

Wyc Grousbeck resterait, lui, « gouverneur » de l’équipe jusqu’à la fin de ce processus de vente et, parmi les repreneurs potentiels, le nom de Jeff Bezos a d’abord circulé un temps. Avant que celui de Steve Pagliuca ne vienne sur la table, ce qui fait sens quand on sait qu’il est déjà l’un des co-propriétaires des champions en titre…

« Le processus qui démarre est complètement ouvert, Steve le sait et il l’accepte » prévient en tout cas le fils de Irving Grousbeck, le patriarche qui aurait forcé la mise en vente des C’s. « Il a été un excellent associé et ami pendant 22 ans, nous sommes heureux qu’il soit intéressé. […] Steve nous a été très utile, c’est lui qui a fait venir Danny Ainge dans la boucle, ce qui a été un moment déterminant de l’histoire des Celtics. Il a été génial et il continue de l’être, mais il n’y aura aucun passe-droit dans la vente. Voilà comment ça va se passer. »

Ces dernières années, on se rappelle que les Suns ont été vendus pour 4 milliards de dollars, alors que les Bucks et les Mavericks étaient rachetés pour 3.5 milliards de dollars. La NBA ne s’est, elle, jamais aussi bien portée financièrement, avec un futur contrat des droits TV estimé à 76 milliards de dollars…