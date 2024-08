Jeff Bezos n’est pas intéressé par le rachat des Celtics

Avec une fortune qui avoisine les 200 milliards de dollars, Jeff Bezos pourrait s’offrir les 30 franchises NBA ! Mais le grand patron d’Amazon n’est pas intéressé par le sport, et le Sports Business Journal rapporte que la rumeur d’un potentiel rachat des Celtics est sans fondement. « Il n’a aucunement l’intention de faire une offre » a ainsi déclaré une source proche du multi-milliardaire. Propriétaire du Washington Post, Bezos a une autre passion que le sport, et c’est la conquête spatiale avec ses fusées Blue Origin.

LeBron James ne sera pas actionnaire des Celtics…

Par ailleurs, on apprend que le groupe Fenway Sports se retire de la course au rachat de l’équipe, selon Tony Massarotti. Propriétaire du Liverpool Football Club, des Red Sox, des Pittsburgh Penguins, mais aussi du Boston Globe, le groupe de John Henry et de… LeBron James n’aurait pas l’intention de dépenser plusieurs milliards de dollars pour s’offrir les champions NBA.