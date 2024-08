Et si Jeff Bezos s’offrait les Celtics…

Qui va bien pouvoir racheter les Celtics ? La question se pose depuis que le consortium Boston Basketball Partners a annoncé vouloir vendre la franchise. C’était quelques jours après les joueurs de Boston venaient de remporter le 18e titre de la franchise, face aux Mavericks,

Valorisés à quasiment cinq milliards de dollars (4.7 exactement) d’après le dernier calcul de Forbes en octobre 2023, les Celtics vont sans doute battre le record des Suns, vendus pour quatre milliards en février 2023.

Il faut donc avoir un sacré chéquier pour s’offrir les champions 2024. Et un nom revient depuis quelques semaines, celui de Jeff Bezos, le président d’Amazon. Pourquoi ? Parce qu’il a été, au début de l’été, question qu’il vende pour cinq milliards de dollars d’actions d’Amazon. Le chiffre et la coïncidence ont fait parler, au point que même Kevin Garnett a réagi face à cette rumeur sur Instagram, avec un « et si ? »…

Propriétaire des Celtics et diffuseur de la NBA ?

Avec quelque 196 milliards de dollars de fortune personnelle, Jeff Bezos, qui fut l’homme le plus riche du monde entre 2018 et 2021, n’aurait évidemment aucun mal à s’offrir les Celtics…

« Ces derniers jours, il y a un buzz, que j’estime légitime, sur Jeff Bezos qui pourrait racheter les Celtics, et je pense que c’est possible », a commenté de son côté le journaliste Bill Simmons. « Je pense qu’il sera un des candidats au rachat. Ce qui me fait penser que c’est possible, c’est comment voit-il les Celtics ? Que veut-il ? La seule façon de voir les choses, c’est de voir que c’est une des plus grosses franchises du sport américain. Voilà pourquoi on la veut. »

Reste une question à trancher, si cela venait à arriver : celle évidente d’un conflit d’intérêt – ou du moins une situation compliquée à gérer – si le président d’Amazon venait à être propriétaire d’une franchise NBA, alors même qu’Amazon a acquis les droits TV de la NBA pour la période 2025 – 2036 ?