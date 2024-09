En validant leur nouvelle salle, la maire de Philadelphie veut garder les Sixers jusqu’en 2061

Il manque encore la validation du conseil municipal, mais les Sixers peuvent quand même souffler. Depuis qu’ils ont reçu l’appui officiel de Cherelle Parker, la maire de la Cité de l’Amour Fraternel, les dirigeants de la franchise savent qu’ils ont quand même toutes les chances de valider la construction de leur nouvelle salle à Philadelphie.

Et après l’annonce, l’édile a présenté en détails pourquoi, malgré l’opposition d’une partie des habitants, elle a décidé de valider ce projet, « 76 Place at Market East ».

Le premier argument, c’est que la salle de 1.3 milliard de dollars sera totalement financée par Josh Harris et les propriétaires des Sixers. Aucun argent public ne sera demandé, alors que la franchise versera également 6 millions de dollars annuels, pendant 30 ans, à la ville, pour aider les commerces locaux et les habitants.

Les habitants de Chinatown en colère

Pour Cherelle Parker, la construction de cette nouvelle salle, qui pourrait être inaugurée en 2031 si les travaux débutent à temps et ne prennent pas de retard, est également une occasion de redynamiser Market Street, un axe historique majeur de la ville. Tout en s’assurant de garder les Sixers en ville jusqu’en 2061, au minimum…

Pas de quoi toutefois remporter l’adhésion des habitants de Chinatown, le quartier voisin.

« Il est absurde que la maire tente unilatéralement d’imposer un accord pour un projet qui n’a même pas fait l’objet des études les plus élémentaires sur le coût des logements et des loyers, l’impact sur les petites entreprises, l’habitabilité et l’accès aux transports en commun – des questions qui auront un impact sur la ville pendant des années, entre les nombreuses années de construction et les dommages à long terme causés à la circulation et à l’accès aux soins de santé d’urgence. Nous sommes unis dans notre opposition à la salle et au processus précipité et désordonné qui l’entoure », a ainsi répondu Vivian Chang, à la tête de l’opposition des habitants du quartier chinois, dans un communiqué. « Madame la maire Parker continue de refuser toute rencontre directe avec les habitants de Chinatown, et les réunions de la ville ont été dépourvues de faits et de responsabilité, ce qui constitue un exemple embarrassant de manque de diligence. Nous demandons instamment au conseil municipal d’exercer son autorité et de retarder toute législation jusqu’à ce que nous ayons un processus qui respecte les besoins de la ville et de ses habitants, au moins autant que les caprices et la cupidité des milliardaires derrière ce projet de salle ».