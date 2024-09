Les Sixers vont rester à Philadelphie, annonce la maire de la ville

Malgré le lobbying du New Jersey, les Sixers ne quitteront pas la Pennsylvanie, et ils resteront à Philadelphie. C’est ce que vient d’annoncer Cherelle Parker, la maire de la ville, sur son compte X/Twitter !

« En tant que maire, je m’adresse à vous depuis mon bureau de l’hôtel de ville pour vous faire une annonce très importante » explique-t-elle ainsi. « Je suis fière de vous annoncer que j’ai pris ma décision et qu’un accord a été conclu pour que nos Sixers restent à la maison. »

« Je crois sincèrement que c’est le bon accord pour les habitants de Philadelphie. Aux habitants du quartier chinois, sachez que je vous entends. Nous avons le meilleur quartier chinois des États-Unis et je m’engage avec vous pour le soutenir. J’aurai beaucoup plus à dire dans une présentation officielle qui sera bientôt disponible. »

Si Cherelle Parker s’adresse directement au quartier de Chinatown, c’est parce que c’est de là que venait la plus grosse opposition au projet de nouvelle salle des Sixers. Le « 76 Place at Market East » est en effet situé juste à côté du quartier chinois de la ville, et les habitants craignent l’effet négatif de la nouvelle salle.

Des craintes que la maire de la Cité de l’amour fraternel a donc finalement écartées, alors que la pression augmentait pour valider le projet de construction, et que les Sixers inaugurent leur nouvelle salle en 2031.