Le New Jersey continue son offensive de charme auprès des Sixers

Alors que les obstacles se multiplient à Philadelphie pour la construction de la nouvelle salle des Sixers en ville, l’État voisin du New Jersey fait le forcing pour récupérer la franchise.

Le centre d’entraînement de Joel Embiid et compagnie est déjà à Camden, dans le New Jersey, et le gouverneur de l’Etat, Phil Murphy, fait tout ce qu’il peut pour convaincre Josh Harris d’y construire également sa nouvelle salle. Le terrain est ainsi prêt, ainsi que les crédits d’impôts, d’une valeur globale de 800 millions de dollars…

Le New Jersey continue d’ailleurs son offensive de charme en dévoilant les images de ce à quoi la salle pourrait ressembler, juste à côté du pont Benjamin Franklin qui relie Philadelphie à Camden.

De l’autre côté du fleuve ?

« Le rendu montre la transformation potentielle du front de mer de Camden, sur le site de l’ancienne prison d’État, au nord du pont Benjamin Franklin. Le projet proposé est plus qu’une simple arène ultramoderne, il s’agit d’un espace ouvert, de nouveaux logements, de restaurants et de bureaux, qui contribueront à créer de nouveaux emplois bien rémunérés. Ce projet stimulera l’activité économique et la revitalisation d’un quartier pour en faire un environnement animé, ce qui constituera une opportunité économique majeure pour Camden et ses habitants dans les années à venir » écrit l’autorité pour le développement économique du New Jersey.

Le New Jersey promet également des quais pour permettre à des ferrys d’effectuer la navette afin de faire traverser le Delaware aux fans des Sixers pour se rendre aux matchs.

Dans les faits, le seul souci est que la salle ne serait techniquement pas à Philadelphie, même si elle serait donc simplement de l’autre côté du fleuve, et à moins de deux kilomètres du centre-ville historique de la ville.

Pour les Sixers, l’option idéale est toujours le projet « 76 Place at Market East », en plein cœur de la Cité de l’amour fraternelle. Le problème, c’est que les oppositions sont fortes, notamment dans le quartier de « Chinatown » adjacent, et que la franchise risque finalement d’être pressée par le temps, si elle veut inaugurer sa salle en 2031.