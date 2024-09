Le New Jersey sort le grand jeu pour attirer les Sixers

Depuis plusieurs années, les Sixers rêvent de s’installer dans le centre-ville de Philadelphie avec une nouvelle salle moderne, mais les obstacles sont aussi nombreux que élevés, et la ville de Camden, dans le New Jersey, espère bien en profiter.

Les responsables de l’État du New Jersey ont ainsi envoyé des détails aux propriétaires de la franchise, une opportunité d’utiliser des terres appartenant à l’État à Camden pour le développement d’un immense complexe, qui inclurait une salle aux standards de la NBA, des logements, mais aussi des bureaux et des galeries marchandes.

De gros avantages fiscaux

Selon ROI-NJ, ce projet de plusieurs milliards de dollars, défendu par le gouverneur Phil Murphy et soutenu par la législature, serait construit sur l’ancien site de la prison d’État adjacent au fleuve Delaware et au nord du pont Ben Franklin. C’est Harris Blitzer Sports & Entertainment (l’entité propriétaire des Sixers) qui financerait le tout, sans utiliser le moindre dollar des contribuables. Mieux, ce projet serait éligible à des centaines de millions de dollars de ristournes fiscales.

Puisque le projet comprendrait à la fois une salle et un ensemble immobilier et commercial, HBSE pourrait être éligible à deux crédits d’impôt d’une valeur maximale de 400 millions de dollars chacun.

Les Sixers pressés par le temps

« Nous avons travaillé sans relâche ces cinq dernières années pour construire une salle à Philadelphie et les négociations sont toujours en cours avec les dirigeants de la ville concernant notre proposition à Market East », a réagi le porte-parole de la franchise. « La réalité, c’est que nous manquons de temps pour parvenir à un accord qui permettra aux Sixers d’ouvrir notre nouvelle maison à temps pour la saison NBA 2031-32. Nous devons donc prendre au sérieux toutes les options possibles, y compris celle-ci. »

Rappelons que depuis 2016, les Sixers ont déplacé leur siège social et leur centre d’entraînement à Camden, et un déménagement définitif dans le New Jersey serait logique pour les dirigeants, qui possèdent également les New Jersey Devils (NHL) et le Prudential Center. Par ailleurs, le bail actuel au Wells Fargo Center de Philadelphie se termine après la saison 2030-31, et les Sixers ont déjà déclaré qu’ils devaient conclure un accord pour une nouvelle salle d’ici la fin de 2024 (et commencer la construction en 2025) pour respecter leur calendrier.