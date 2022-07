Les Sixers dévoilent leur future salle

Depuis plusieurs mois, la franchise de Philadelphie a la volonté de quitter le Wells Fargo Center, leur antre depuis 1996, notamment pour devenir propriétaire d’une nouvelle salle et ainsi ne plus la louer ou la partager.

C’est désormais chose faite puisque les Sixers viennent d’annoncer la construction d’une salle dans le centre-ville de Philadelphie, du côté de Market Street.

« Nous savons que la meilleure chose, selon nous, pour la ville, pour nos fans et pour notre organisation, est d’être au centre-ville dans une salle ultramoderne qui sera financée par des fonds privés par notre équipe de propriétaires« , a déclaré le président des Sixers, Tad Brown, à ESPN. « Et cela va créer un tout nouvel environnement, une toute nouvelle ambiance, qui va également donner un grand coup de pouce économique et de développement à une partie de la ville qui en a vraiment besoin. Nous pensons que c’est un accord gagnant-gagnant pour la ville et pour notre organisation. … Il va y avoir beaucoup de plaisir. C’est un grand jour. »

Coût de l’opération : 1.3 milliard de dollars, uniquement financé par de l’argent privé, avec une ouverture prévue dans neuf ans, pour le début de la saison 2031/32. Le chantier de la salle devrait générer 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour les entreprises impliquées dans la construction, tandis que l’exploitation de la salle devrait apporter 400 millions de dollars par an.