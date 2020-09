Les Sixers déterminés à posséder leur propre salle

Quatre milliards de dollars. C’est ce qu’avaient mis sur la table les actionnaires des Sixers pour devenir propriétaires de terrains dans le très touristique quartier de Penn’s Landing. Objectif : y construire la prochaine salle des Sixers, au bord du Delaware. Sauf que leur projet n’a pas été retenu par l’exploitant des lieux, qui préfère laisser la main à des promoteurs immobiliers, et la direction va devoir trouver un autre endroit pour loger sa franchise.

Comme le rappelle le Philadelphia Inquirer, les Sixers louent le Wells Fargo Center à Comcast et ils y partagent les lieux avec les Flyers. Une situation qui ne convient pas aux propriétaires, qui veulent posséder leur propre salle plutôt que de la louer. Mais ce n’est pas la seule raison puisque la direction veut être maître du calendrier, mais aussi jouer dans une salle plus moderne puisque le Well Fargo Center fêtera ses 25 ans l’an prochain.

Enfin, et c’est sans doute la raison principale pour la direction : les Sixers veulent jouer dans un quartier plus animé, avec des restaurants, des hôtels et autres lieux de divertissement pour attirer davantage de public et faire grossir le chiffre d’affaires. Actuellement, la salle de la franchise est dans le sud de la ville, complètement excentrée.

Selon le journal, le Plan B se situerait de l’autre côté de la rive, à Camden, et c’est dans le New Jersey. C’est d’ailleurs là que la franchise a construit son centre d’entraînement. Les anciens propriétaires lorgnaient déjà cet endroit au début des années 90, et la porte reste ouverte même si les dirigeants affirment qu’ils sont « attachés à Philadelphie ». D’ailleurs, depuis que la franchise s’est positionnée sur Penn’s Landing, ça a réveillé l’immobilier local et notamment le très prisé quartier 8th & Market, situé en plein centre-ville. Mais il existe une demi-douzaines de terrains potentiels pour accueillir une salle, et y construire des restaurants et des boutiques.

Rien d’urgent toutefois pour l’instant, puisque les Sixers sont liés à leur salle actuelle jusqu’en 2031, mais « nous avons l’intention d’explorer toutes les options possibles avant la fin du bail » prévient la franchise.

Visuel : HBSE / COOPER ROBERTSON