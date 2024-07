Des discussions pour que les Sixers déménagent dans le New Jersey !

Si les Sixers évoluent à Philadelphie, au Wells Fargo Center, leurs installations et leur centre d’entrainement ne sont pas Pennsylvanie mais à Camden, dans le New Jersey.

C’est sur la rive d’en face, et il suffit de traverser le Delaware pour s’y rendre. Mais à Camden, on est prêt à offrir davantage que des terrains aux Sixers, et même pourquoi pas une salle !

C’est ce que rapporte le média ROI-NJ, qui explique que l’Etat du New Jersey s’emploie à convaincre les dirigeants des Sixers de déménager dans le New Jersey et de s’installer dans une nouvelle salle qui serait construite à Camden. Des discussions entre l’État et les dirigeants de Harris Blitzer Sports & Entertainment (propriétaires de l’équipe) sont en cours depuis deux mois, ont indiqué quatre sources.

Une nouvelle salle pour 2031

Selon les informations recueillies par ce média, les discussions ont repris récemment, en raison des obstacles rencontrés par les propriétaires pour construire une nouvelle salle dans le centre ville de Philadelphie.

Même s’ils sont prêts à la financer intégralement, à hauteur de 1.3 milliard de dollars, et qu’ils ont proposé des logements sociaux dans le quartier, les associations locales multiplient les manifestations contre le projet.

Les Sixers sont sous contrat avec les exploitants du Wells Fargo Center jusqu’en 2031, mais les propriétaires ont déjà prévenu qu’ils voulaient évoluer dans une nouvelle salle, plus moderne, et mieux placée. Pour pouvoir y jouer au début de la saison 2031/32, il faudrait que les travaux débutent en 2025…

« Nous espérons un accord avec la ville cet été pour que le projet soit soumis au vote début septembre, ce qui permettra aux Sixers d’ouvrir leur nouvelle antre pour la saison 2031/32 », a déclaré le porte-parole de l’équipe.