Le Wells Fargo Center n’est plus la forteresse inviolable des 76ers

« Franchement, ça n’a aucun sens. » Même Joel Embiid a du mal à l’expliquer. Vainqueurs ce week-end sur le parquet des Spurs, les 76ers ont amélioré leur bilan à l’extérieur avec désormais 17 victoires pour 9 défaites. Philadelphie est ainsi la troisième équipe la plus victorieuse loin de ses bases, derrière les Suns et les Nets.

Le souci est qu’à l’instar de ces derniers, les joueurs de la Pennsylvanie sont beaucoup moins performants sur leur propre parquet : 10 victoires et autant de défaites.

« Par le passé, on avait l’habitude de se nourrir du soutien des fans à domicile et cette année, c’est le contraire. J’essaie toujours de très bien jouer, à domicile ou à l’extérieur. Mais il semblerait qu’on soit plus soudés à l’extérieur en raison des fans adverses. On se repose sur nous », analyse le pivot des Sixers.

Cette tendance interroge chez des Sixers qui règnent depuis plusieurs années dans leur Wells Fargo Center, l’une des salles les plus remplies de la ligue. Avec 29 victoires et 7 défaites, Philadelphie était la deuxième meilleure équipe de la ligue la saison passée, et la même la meilleure (31-4) une année plus tôt. Cette saison-là, les 76ers avaient également affiché l’un des pires bilans (12-26) à l’extérieur…

De la frustration liée aux fans ?

« C’était quoi, il y a deux ans ? », s’interroge Tobias Harris. « Notre bilan à l’extérieur était terrible, à chier ! On perdait face aux pires équipes chez elles. Donc on a un peu arrangé ça. Notre approche à l’extérieur est vraiment bonne, on est concentré. »

Selon le point de vue, les 76ers peuvent ainsi se satisfaire de bien voyager dans l’optique des playoffs. Actuellement 6e de leur conférence, ils n’auraient pas l’avantage du terrain au premier tour.

Mais à entendre les cadres de l’équipe, faire basculer le bilan à domicile ne serait pas une mauvaise idée non plus. Les fans locaux auront ainsi leur rôle à jouer. « On reçoit évidemment beaucoup de soutien à domicile. Mais je ne sais pas, j’imagine qu’il y a peut-être parfois de la frustration. Peut-être que d’autres gars peuvent parfois se sentir frustrés par rapport à ce soutien », poursuit Joel Embiid, sans doute en référence à un récent épisode entre les fans et Tobias Harris.

La superstar des 76ers espère voir son équipe réagir avec une série, a priori abordable, de cinq matches à domicile à venir (Pelicans, Lakers, Kings, Grizzlies et Wizards).