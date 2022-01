Tobias Harris dans le collimateur des fans des Sixers

Après Ben Simmons, y aurait-il désormais un problème Tobias Harris chez les Sixers ? Pas impossible, au regard des prestations irrégulières de l’ailier de 29 ans, certes perturbé par sa contamination par le Covid-19, cette saison.

Les fans de la franchise commencent, en tout cas, à perdre patience avec l’ancien Clipper. Cette nuit, ils se sont carrément mis à le siffler, après qu’il a raté un 3-points en transition puis un panier près du cercle, pour exprimer leur mécontentement à la suite de la première mi-temps ratée de leur joueur (6 points, à 3/10 aux tirs).

En réponse, Tobias Harris a donc décidé de lever les bras vers le ciel, implorant le public du Wells Fargo Center de le huer encore plus fort. Puis, dans ce dernier quart-temps où il a quelque peu relevé la tête avec 8 points, l’ailier a carrément demandé aux fans de ne pas l’applaudir…

Autant dire que, même si Philadelphie reste sur quatre victoires d’affilée, l’ambiance n’est pas au beau fixe entre Tobias Harris et son public. Lui qui, alors même que Ben Simmons n’est pas là, a vu ses moyennes passer de 19.5 points, 6.8 rebonds et 3.5 passes en 2020/21 à 18.3 points, 7.6 rebonds et 3.9 passes en 2021/22. Plus que les stats brutes, le problème est surtout au niveau des pourcentages, puisqu’il shoote désormais à 45% aux tirs et 29% à 3-points, contre 51% aux tirs et 39% à 3-points la saison dernière.

Des pourcentages en baisse

Il n’empêche que les Sixers, de retour dans le Top 6 de la conférence Est (20 victoires – 16 défaites), continuent d’afficher leur confiance en Tobias Harris.

Peu importe la maladresse ou le manque de confiance du joueur le mieux payé de l’effectif (36 millions de dollars en 2021/22). À commencer par Dan Burke, le coach intérimaire de la franchise en l’absence de Doc Rivers (Covid-19).

« Depuis que je suis ici, c’est peut-être l’une de mes plus belles surprises, compte tenu de son professionnalisme et du fait que ce soit une vraie bonne personne », expliquait celui qui est arrivé sur le banc de Philly en novembre 2020. « Il donne l’exemple, sans forcément beaucoup parler. Donc, quand je l’ai vu lever les bras au ciel, après qu’il ait été sifflé… Nous en avons discuté ensemble à la mi-temps et, tout ce qui compte, c’est ce qui se passe dans le vestiaire. Grâce à mon expérience passée ici, la saison dernière, je sais que nous devons progresser au niveau de notre concentration. On doit faire taire les critiques. Personne ne doit pouvoir nous déconcentrer sur le terrain. »

Et afin de relancer son joueur après la pause, sur les conseils de Joel Embiid, Dan Burke a donc décidé que la première action de Philadelphie en deuxième mi-temps serait pour Tobias Harris, qui a finalement réussi une passe décisive pour son pivot All-Star. Une manière à prouver à son ailier que l’équipe lui voue une confiance aveugle.

« Il se met tellement de pression sur lui-même, alors qu’il ne doit pas le faire », ajoutait Dan Burke. « Il doit comprendre que Doc [Rivers] et nous tous avons énormément confiance en lui. Et, ce qui est bien, c’est que [cet événement] nous a rapprochés. J’ai vu ses coéquipiers le soutenir et, si nous pouvons avoir ça tous les soirs, nous allons continuer de grandir et d’aller dans la bonne direction. Qu’importe ce qu’il se passe. »

Joel Embiid soutient son coéquipier

Joel Embiid, qui s’est lui aussi dit satisfait de l’apport de Tobias Harris dans d’autres secteurs du jeu (6 rebonds, 6 passes), en ne s’attardant pas sur les tirs ratés de son coéquipier et en regardant au-delà des simples statistiques, a tenu à rappeler qu’il avait déjà traversé une situation similaire à celle de « Tobi ».

« Ça arrive même aux meilleurs d’entre nous », tempérait le Camerounais, une nouvelle fois énorme et héroïque contre Houston (31 points, 15 rebonds, 10 passes). « C’était une soirée frustrante pour lui. C’est toujours compliqué quand les shoots ne rentrent pas. Mais j’ai trouvé qu’il était bien. Ça va aller pour lui, j’ai confiance. J’ai déjà connu ça [avec le public] par le passé, il y a deux ans, et ce n’est rien. Comme je l’ai toujours dit, les fans resteront toujours des fans. Même si nous venons de réussir un 15-0, ils siffleront quand l’autre équipe marquera un panier. Mais c’est Philadelphie et c’est comme ça que j’adore cette ville. Si tu donnes, tu dois aussi pouvoir recevoir. C’est simplement amusant et ce n’est rien de spécial. »

En attendant que Tobias Harris retrouve ses sensations sur le terrain, que la situation autour de Ben Simmons ne se débloque ou que Tyrese Maxey et Matisse Thybulle ne reviennent d’isolement, Philadelphie continuera de s’appuyer sur les exploits de Joel Embiid à l’intérieur, pour poursuivre sa remontée au classement.