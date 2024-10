Au centre de rumeurs, Lauri Markkanen a mieux vécu son été

« J’ai pu prendre les choses tranquillement et ne pas m’en préoccuper. » À entendre Lauri Markkanen, on peine à réaliser que son été 2024 a été relativement mouvementé.

Spurs, Kings, Pelicans, Wolves, Heat… Quantité d’équipes de la ligue suivaient de près la situation de l’intérieur du Jazz. Parmi celles-ci, il a aussi été beaucoup question des Warriors. Seulement, le Finlandais a fini par siffler la fin de la partie, début août, en prolongeant avec le Jazz pour cinq ans et 220 millions de dollars supplémentaires.

Lauri Markkanen s’est habitué aux « bruits »

« C’est cool de savoir qu’on vous veut et que cela signifie que vous avez fait quelque chose de bien sur le terrain pour que les équipes veuillent vous avoir », apprécie le joueur de 27 ans, interrogé sur l’intérêt venant des Californiens, dans une interview avec Marc Stein.

« Cool », et pas vraiment stressant donc parce qu’il était passé par une situation similaire par le passé.

« Plus tôt dans ma carrière, c’était (plus bruyant), mais maintenant c’est plus facile. J’ai pu rentrer chez moi et voir ma famille. J’ai déjà vécu ça une fois lors de ma ‘free agency’ comme ‘free agent’ protégé, en passant de Chicago à Cleveland. Donc c’était plus facile, c’est sûr », témoigne-t-il.

Le souvenir de 2021

Lauri Markkanen fait ici référence à l’été 2021, quand, après des semaines d’attente, le joueur des Bulls de l’époque avait décroché le contrat qu’il attendait tant : 67 millions de dollars sur quatre ans (3+1). Mais cette prolongation s’inscrivait dans le cadre d’un « sign-and-trade » l’envoyant à Cleveland. Là où il ne restera qu’une saison avant d’être à nouveau échangé, dans l’Utah cette fois.

En comparaison, ces dernières semaines ont été beaucoup plus sereines.

« Sur le plan contractuel, on ne pouvait rien faire avant le mois d’août. Je savais que si quelque chose se passait, mon agent me le ferait savoir. J’ai donc pu rester à la maison avec ma famille et m’entraîner, c’était plus facile », décrit le MIP 2023, bien décidé à assumer son rôle de leader avec sa jeune équipe.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.