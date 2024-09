Prolongé, Lauri Markkanen veut assumer son rôle de leader à Utah

Le futur de Lauri Markkanen au Jazz a longtemps été incertain. Les Kings semblaient ainsi tout proches de le récupérer, alors que les Warriors et les Spurs étaient également très intéressés par ses services.

Finalement, le « Finnisher » a prolongé, en prenant soin de ne pas être transférable au cours de la saison à venir…

« Je pense qu’il est juste de dire que j’ai vu des choses qui circulaient sur Internet, mais j’ai essayé très fort de ne pas y prêter attention. Je crois beaucoup à ce que font le front office et le staff », assure-t-il ainsi auprès de The Athletic. « Ce sont les gens qui nous entourent et l’environnement que nous avons (qui comptent). Nous avons un groupe de gars qui veulent s’améliorer. J’ai accepté un rôle de leader et ma famille apprécie vraiment l’Utah. Nous avons apprécié nos deux années passées ici. »

« Plutôt cool » de se sentir désiré

Même si le Jazz est en pleine reconstruction, et loin des meilleures équipes de la conférence Ouest, Lauri Markkanen est prêt, à 27 ans, à vivre cette période à Salt Lake City.

« C’était un sentiment agréable de savoir que beaucoup d’équipes me voulaient. Pour être honnête, c’était plutôt cool. Cela me montre que j’ai pu m’améliorer en tant que joueur. Mais j’ai essayé de ne pas trop y penser. Je sais que je voulais revenir à Utah, et c’est là que se trouvaient mes priorités. »

Notamment progresser avec le jeune groupe mis en place par Danny Ainge et Justin Zanik.

« Il est important de répéter des choses en match, que l’on ne peut pas simuler à l’entraînement. Je peux encore m’améliorer, alors je veux travailler sur ce que je fais bien. Je veux montrer à ces gars comment faire les bonnes choses. Je veux jouer de la bonne manière, de la façon dont le coach (Will Hardy) veut que nous jouions. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.