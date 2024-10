Pour des raisons spirituelles, Patty Mills ne peut pas se passer de son n°8

Après avoir enchaîné les campagnes de playoffs, aux Spurs principalement, Patty Mills sait qu’en ayant gagné l’Utah cet été, l’ambition collective sera moindre. « Il n’y a pas de secret sur les jeunes garçons de cette équipe qui vont être un point central important. Mon rôle est de tirer le meilleur d’eux », affiche le champion NBA 2014.

Pour remplir ce rôle dans les meilleures conditions possibles, le joueur de 36 ans a dû passer un coup de fil important. Il a appelé le jeune Brice Sensabaugh, qui s’apprête à démarrer sa seconde saison dans la ligue. Rookie, il portait le n°8 sur le dos, que le nouvel arrivant comptait lui piquer.

Le vétéran a vu dans cet échange prématuré l’occasion d’ « apprendre à connaître un coéquipier à un niveau probablement plus profond que d’habitude. On est allés de l’avant, on a parlé de ça et j’ai appris à le connaître un peu. D’une manière ou d’une autre, tout se serait bien passé. Mais je pense qu’en fin de compte, c’était bien d’apprendre à connaître un peu Brice. »

Les deux hommes ont pu en savoir plus sur leurs croyances spirituelles respectives. Chez Patty Mills, elles expliquent pourquoi il tient tant à ce numéro de maillot. « Je suis Patty Mills, pas le basketteur. Je suis un homme Gugada, Naghiralgal, Dauareb-Meriam, né et élevé en Australie, ma culture est donc très forte pour moi, fier d’être un homme indigène d’Australie », rappelle-t-il.

Un lien symbolique direct avec l’Utah

Le fils d’une mère aborigène ajoute : « Dans la culture Meriam, le n°8 est un Dieu qui a la forme d’une pieuvre, et chacun de ces huit tentacules représente une tribu de la culture Meriam, et j’appartiens à l’une de ces tribus, Dauareb. En portant le n°8, comme l’a fait mon oncle (Danny Morseu), j’ai l’impression de représenter ma famille et mon peuple. »

Son coéquipier, pas vraiment attaché à ce numéro, n’a pas hésité à lui lâcher le maillot. Patty Mills va ainsi garder ce symbole fort porté depuis ses débuts dans la ligue en 2009. Exception faite à son passage de l’an dernier au Heat. Arrivé en cours de saison, le n°8 déjà pris (Jamal Cain), il s’était consolé avec le… n°88.

Et comme le hasard fait bien les choses, l’international australien (n°5 en sélection) a découvert qu’il y avait… huit tribus et bandes reconnues au niveau fédéral dans l’Utah. « C’était un petit lien sympa que j’ai établi avec l’Utah. Quand vous êtes dans une culture spirituelle comme celle-là, vous trouvez beaucoup de pertinence et de liens avec les nombres, la terre, le ciel, les montagnes et les océans. »

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.3 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 1.0 0.5 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 2023-24 * All Teams 32 13 35.1 27.6 100.0 0.3 0.8 1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.0 4.0 2023-24 * ATL 19 11 37.3 38.2 0.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.9 0.5 0.4 0.1 2.7 2023-24 * MIA 13 16 33.8 20.8 100.0 0.3 0.9 1.2 1.5 1.2 0.9 0.6 0.0 5.9 Total 892 20 42.4 38.6 85.6 0.3 1.4 1.7 2.2 1.3 0.6 1.0 0.1 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.