Jonathan Kuminga reçoit le feu vert des Warriors à 3-points

Prêt à s’imposer comme la deuxième option offensive des Warriors cette saison, Jonathan Kuminga jouera avec une certaine forme de pression sur les épaules désormais, d’autant qu’il devra prouver qu’il mérite une prolongation de contrat.

En revanche, « JoKu » peut avoir l’esprit libéré d’une chose : Steve Kerr ne lui reprochera jamais de prendre sa chance à 3-points. Comme cette nuit, face aux Kings, qu’il termine avec 19 points avec un 3 sur 4 à 3-points.

« C’est ce que je lui ai dit. Nous voulons qu’il shoote. S’il est ouvert, nous voulons qu’il dégaine » assure le coach de Golden State, qui teste son ailier dans le cinq de départ mais aussi en sortie de banc, comme la nuit dernière.

Tirer pour ne pas couper la spontanéité de l’attaque

En carrière, Jonathan Kuminga affiche 34% de réussite derrière l’arc, en un peu plus de 2 tentatives par match. Pour sa quatrième année dans la ligue, il va ainsi falloir que cela augmente, même s’il est principalement réputé pour ses qualités athlétiques et non de shooteur.

« Le jeu doit être vivant. Le plus gros problème auquel on peut être confronté, c’est de ne pas prendre un tir ouvert que nous avons. En NBA, la fenêtre de tir se referme vite puis le chrono des 24 secondes commence à s’écouler. Et vous finissez par mettre en danger votre défense en transition car vous devez prendre un mauvais tir » explique ainsi Steve Kerr. « Donc nous insistons vraiment là-dessus avec [Jonathan], ainsi qu’avec tous nos joueurs en réalité : si vous êtes ouvert, tirez ! Plus nous continuerons de construire une certaine forme de continuité dans nos attaques, plus je pense que nous deviendrons meilleurs à ce niveau. »

Avec notamment Terry Stotts dans le staff, censé apporter de la fraîcheur à l’attaque des Warriors, Jonathan Kuminga sera donc scruté de près cette saison. Le point positif, c’est qu’il commence à assimiler le message de son entraîneur, avec par exemple un 4/7 à 3-points lors du deuxième match de pré-saison face aux Kings. Annonciateur de son changement de mentalité ?

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.