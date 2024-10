Kyle Anderson se voit bien jouer pivot aux Warriors

Steve Kerr profite de la présaison pour trouver la bonne formule sur une rotation de neuf joueurs. Son défi est de trouver le bon équilibre entre les titulaires et la « second unit », et les combinaisons ne manquent pas.

« Il y a de la concurrence dans tous les secteurs », avait prévenu Steve Kerr lors du « media day ». « Ce n’est pas aussi simple que de se demander « qui sera au poste 2 ? »… Il faut se demander « qui sera le 5 ? », « qui sera le 4 ? »… Nous savons que Steph est au poste 1. Mais quelle est la combinaison ? Cela nous donne l’occasion de nous réinventer un peu. C’est plus facile quand vous connaissez votre cinq de départ et vos quatre premiers joueurs en sortie de banc. C’est beaucoup plus facile pour un coach de le savoir. Mais ce n’est pas le cas pour nous ».

Un joueur mis en valeur par le « small ball »

Sous les panneaux, Steve Kerr a prévenu qu’il ne voulait pas trop exposer Draymond Green même s’il apprécie de le faire jouer comme pivot.

Autre solution : Kyle Anderson, dont le côté « couteau-suisse » n’est plus à démontrer. Partout où il est passé, l’ancien ailier des Spurs a prouvé que sa polyvalence était précieuse, et pourquoi pour jouer pivot à Golden State.

« Je trouve que cela a énormément joué en ma faveur, le fait de pouvoir faire jouer des gars comme moi au poste 4 », reconnaît Kyle Anderson, à propos de l’émergence du « small ball ». « Cela a en quelque sorte créé une position pour des gars comme Draymond [Green], moi-même qui sommes peut-être des 4 trop petits ou trop grands pour jouer sur l’aile. Je pense que le jeu a évolué en ma faveur. »

Les vrais pivots n’ont pas dit leur dernier mot

Kyle Anderson pourrait donc être aligné comme pivot dans un cinq « small ball », et l’idée lui plaît.

« J’adore ça, et je pense que je peux faire un travail correct en défense sur les pivots. C’est aussi un avantage pour nous en attaque, d’avoir à placer des écrans et de jouer dans la raquette… D’être capable d’attraper un rebond et de lancer la contre-attaque. »

Cependant, Kyle Anderson reconnaît dans le même temps qu’on assiste à un retour des vrais pivots, dominateurs, à l’image des deux derniers MVP, Nikola Jokic et Joel Embiid. « Je pense qu’aujourd’hui il faut un peu plus de taille pour gagner. Boston cette année et Golden State en 2022 ont été capables de gagner [sans de super pivots], mais on voit ici ou là, avec Jokic et Embiid, que les pivots peuvent aussi y parvenir. »