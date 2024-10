À quel poste Draymond Green va-t-il débuter la saison ?

On le sait, seuls Stephen Curry et Draymond Green sont assurés d’être titulaires à l’ouverture du camp des Warriors. Pour les trois autres places, tout est ouvert, et comme l’expliquait mardi Steve Kerr, cela lui permet de se « réinventer« . Si Draymond Green est donc assuré de débuter les rencontres, une inconnue demeure : à quel poste ?

« Draymond va débuter ! » lance Steve Kerr au milieu des micros. « C’est juste que je ne sais pas si ce sera comme 4 ou 5. Peut-être que j’aurais dû le clarifier hier. Evidemment, il va débuter, mais je ne sais pas où, le 4 ou 5… On doit le découvrir à l’issue du camp. Kevon s’est amélioré et joue vraiment bien, et Trayce a progressé ».

Pivot ? Oui, mais pas trop longtemps…

Que Draymond Green joue pivot, ce n’est pas nouveau. On se souvient qu’il était un élément essentiel du « cinq de la mort » des Warriors et il a toujours occupé ce poste par séquences, plus ou moins longues. La question est de savoir s’il va débuter à ce poste.

« Par le passé, nous voulions vraiment faire jouer Draymond 10 ou 12 minutes par match [à ce poste] » poursuit Steve Kerr. « Mais c’était plutôt pendant la première moitié de notre parcours, de 2015 à 2019. C’était assez cohérent. Je faisais généralement débuter quelqu’un d’autre comme pivot. L’année dernière, nous l’avons fait jouer comme pivot. Je pense que c’est davantage faisable maintenant, vu que la ligue joue plus vite et qu’il y a plus de tirs à 3-points. Mais il y a quand même une partie de moi qui se dit : ’82 matches avec Draymond au pivot…’ Il y a aussi des équipes qui jouent avec davantage de taille maintenant. Je n’aime pas l’idée que Draymond soit dans le cinq de départ et qu’il joue de nombreuses minutes au pivot, match après match. »

Une paire Anderson-Green pour débuter ?

En clair, Steve Kerr n’a pas encore tranché, et il craint surtout d’user Draymond Green à se coltiner des adversaires plus grands et plus lourds. Qu’en pense l’intéressé ?

« Je suis vraiment bon à côté d’un pivot. Je suis correct à ce poste, mais je pense que je suis vraiment bon à côté d’un pivot » répond l’intérieur All-Star. « Je pense qu’avoir cette option est énorme. Et puis si je suis au pivot, on a un gars comme [Kyle Anderson], qui peut faire un peu la même chose que moi si ce n’est plus… S’il est au poste 4, alors je peux jouer le rôle de pivot parce que je sais comment jouer à ce poste. »

En fin de saison, Steve Kerr avait opté pour l’option Trayce Jackson-Davis comme pivot, et ça avait très bien fonctionné : 9 victoires pour 2 défaites, et la 5e meilleure défense sur cette période.