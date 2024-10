Même s’il avait été champion du monde en 2014 puis champion olympique en 2016, tout le monde a été un peu surpris de voir Kyrie Irving dans la pré-sélection de Team USA en vue des Jeux olympiques 2024.

Le meneur des Mavericks avoue que même Grant Hill, le patron de la sélection, était étonné de le voir aussi motivé et intéressé. Finalement, il n’a pas vraiment pu avoir sa chance car la sélection finale a été annoncée sans lui.

« Je ne dirais pas que ça m’a fait mal mais ne pas pouvoir faire d’essais, c’était juste bizarre. C’était bizarre de ne pas pouvoir se réunir en tant que groupe, parce que Team USA, ce n’est pas 12 ou 15 gars » explique-t-il. « Je jouais pour Team USA quand j’avais 17, 18 ans. J’ai trois médailles d’or. J’ai gagné quand j’avais 18, 22 et 24 ans. Donc il y a une certaine fierté, une histoire. Et puis il y avait un incroyable réservoir pour la compétition, car on affronte les meilleurs du monde. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut défier des joueurs de ce calibre. »

Son passif avec Nike a-t-il joué ?

Kyrie Irving regrette ainsi l’ancien processus de sélection, avec un camp d’entraînement d’une semaine à Las Vegas.

« Absolument. On avait sept jours pour se défier. Si je n’intègre pas l’équipe, tant pis. Mais je sais que je vais tout donner, et je sais que suis l’un des gars capables de… »

Grant Hill, Steve Kerr et les autres décideurs ont toutefois décidé de justement éviter ce processus cette année. Parce que Stephen Curry était déjà assuré de faire partie de l’équipe et que son profil est trop proche de celui de Kyrie Irving ? En tout cas, le joueur de Dallas se porte déjà volontaire pour les JO 2028, à Los Angeles…

Quant à savoir si son passif avec Nike a pu jouer, il élude habilement le sujet mis en avant par Jaylen Brown.

« Euh… Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne veux pas pointer ça du doigt, parce que je n’accorde pas assez d’attention à Nike en ce moment. Et puis j’aime tous ces gars qui étaient là, mais il y a toujours eu une saine concurrence, et ils le savent. J’apprécie cet état d’esprit. Je voulais juste avoir une chance d’intégrer l’équipe ».

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.