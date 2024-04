Kyrie Irving réagit à son absence de l’effectif de Team USA

Mercredi, la Fédération américaine a dévoilé les noms des douze joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques de Paris. Dans l’effectif de Team USA, trois meneurs de jeu : Stephen Curry, Tyrese Haliburton et Jrue Holiday. Pas de Kyrie Irving, champion du monde en 2014 et champion olympique en 2016. Comme Jalen Brunson, autre absent de marque à la mène, le meneur des Mavericks regardera les JO à la télévision.

« J’aurais adoré (faire partie de l’équipe), et je souhaite bonne chance à mes frères. C’est juste que je ne correspondais pas bien à cette équipe », a réagi le champion olympique. « Cela a été une délibération difficile, mais je n’ai que du respect pour ceux à la tête de la fédération. Je dois me concentrer sur la conquête du titre et soutenir les gars cet été lorsque j’en aurai l’occasion. »

La nostalgie des rassemblements

Ce qui semble manquer à l’ancien meneur des Cavaliers, c’est avant tout l’esprit de groupe qui se dégage de ces compétitions internationales, mais aussi l’ambiance des rassemblements où les meilleurs joueurs américains se défient pour gagner leur place, ou convaincre le coach qu’ils méritent d’être titulaire.

« J’ai aussi grandi à une époque où nous devions faire des essais avec la fédération, et il y avait des rassemblements », rappelle-t-il. « Il y avait un respect les uns pour les autres lors de ses essais, à voir quel cinq s’assemblait le mieux. L’époque est un peu différente, mais ces moments où l’on pouvait être réunis me manquent. On mangeait ensemble, puis nous nous affrontions – et ensuite, le processus de sélection avait lieu à la fin de ces quatre ou cinq jours. Même si les gens savaient qui faisait partie de l’équipe. »

En attendant de soutenir certains de ses anciens coéquipiers, Kyrie Irving part en quête d’un deuxième titre NBA. Pour ce faire, il devra d’abord éliminer les Clippers de Kawhi Leonard, dernier appelé par Grant Hill et Steve Kerr…