Malcolm Brogdon déjà à l’infirmerie

Il y a un an, Malcolm Brogdon était le meilleur 6e homme de la NBA. Insuffisant pour rester aux Celtics qui l’avaient transféré aux Blazers pour récupérer Jrue Holiday. Insuffisant pour rester aux Blazers qui l’ont, à leur tour, échangé aux Wizards. En un an, Malcolm Brogdon est passé du sommet de la NBA aux bas-fonds de la ligue.

Pour ne rien arranger, il a passé beaucoup de temps à l’infirmerie, et cette fragilité se confirme à Washington.

Samedi, à Montréal, l’ancien « ROY » s’est blessé à la main droite, et même si le joueur doit passer des examens pour connaître la gravité de la blessure, The Athletic annonce déjà qu’il devrait manquer environ un mois. Ce qui signifie qu’il ne sera pas en tenue pour la reprise, et que dans le meilleur des cas, on le reverra début novembre.

Dans la dernière année de son contrat, Malcolm Brogdon sera à nouveau 6e homme cette saison puisque son coach a prévenu que le meneur titulaire serait Jordan Poole. En son absence, le rookie Bub Carrington sera responsabilisé, mais on ne serait pas étonné que la direction aille chercher un nouveau meneur de jeu plus expérimenté.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 Total 440 29 46.3 39.0 87.3 0.8 3.4 4.2 4.7 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.