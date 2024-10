L’heure des retrouvailles pour Julius Randle et Chris Finch

L’échange entre les Knicks et les Wolves officialisé, les dirigeants et les coaches peuvent sortir du silence, à l’image de Chris Finch. L’entraîneur des Wolves avait passé l’été à travailler sur des systèmes avec Karl-Anthony Towns, et le voilà qui récupère Julius Randle et Donte DiVincenzo. Il connaît très bien le premier puisqu’il l’a croisé aux Pelicans lorsqu’il était assistant d’Alvin Gentry.

« C’est un super pro et c’est un bonheur à coacher » se souvient le coach de Minnesota. « Pour avoir déjà entraîné Julius, je pense que beaucoup de choses que nous faisions à la Nouvelle-Orléans sont encore valables ici. Je pense qu’il a hâte d’y être. Nous pensons que Donte va s’intégrer directement, par sa façon de jouer et de shooter. Son QI basket, sa capacité à couper au cercle, à se déplacer et à jouer sans ballon sont autant d’atouts dont nous avons besoin. Cela nous sera très utile dans l’immédiat. »

Julius Randle et Donte DiVincenzo vont s’intégrer facilement

Alors Karl-Anthony Towns, qu’il considère comme « le meilleur joueur qu’il ait coaché », apportait du shoot extérieur, Chris Finch considère que Julius Randle amène une capacité de création supplémentaire.

« Ce que je sais de lui, c’est que c’est un incroyable créateur qui sait vraiment passer » a réagi le coach. « Il peut faire n’importe quelle passe sur un terrain. Il peut gérer le ballon sur les pick-and-roll. Depuis plusieurs saisons, il joue ailier-fort aux côtés de pivots classiques. Ce n’est pas comme si on lui demandait de jouer à un poste différent ou dans un effectif complètement différent. Je ne vois pas beaucoup de problèmes. »

Des leviers pour l’avenir

À propos de l’échange en lui-même, il estime que les Wolves sortent gagnants. « Notre propriétaire s’était engagé et s’engage toujours à payer des taxes importantes pour que cette équipe soit hautement compétitive. Cela n’a pas changé », constate Chris Finch. « Cet échange, dans son ensemble, répond à de nombreux critères. Nous pensons qu’il s’agit d’un excellent échange sur le plan du basket. Nous pensons qu’il nous rend plus forts à bien des égards et que nous en avions besoin. Il nous donne de la souplesse et des leviers pour continuer à remodeler l’équipe à l’avenir. C’est avant tout cet ensemble qui a motivé cet échange. Mais cela ne change en rien nos attentes à l’aube de la saison. Nous avons toujours un effectif très, très talentueux, le même noyau que l’année dernière et nous avons deux armes formidables qui viennent s’ajouter à cela ».