L’échange entre les Knicks et les Wolves implique finalement huit joueurs

Pour des raisons techniques, et surtout financières, l’échange entre les Knicks et les Wolves prend du temps, et les dirigeants des deux formations, grâce toujours aux Hornets, sont enfin parvenus à trouver un accord. Cette nuit, a priori, ils ont bouclé la transaction et elle implique huit joueurs et quatre choix de Draft.

Ainsi, les Knicks envoient Julius Randle, Donte DiVincenzo et Keita Bates-Diop aux Wolves, mais aussi DaQuan Jeffries, Charlie Brown et Duane Washington Jr. aux Hornets. Rappelons que ce dernier évolue au Partizan Belgrade cette saison, et que les Knicks ont racheté son contrat au club serbe, pour 850 000 dollars, pour l’intégrer dans l’échange.

New York échange six joueurs

Les Wolves envoient Karl-Anthony Towns à New York. Un 8e joueur est inclus l’échange, et The Athletic annonce qu’il s’agit de James Nnaji, 31e choix de la Draft. Actuellement en Espagne, ses droits sont désormais en possession des Knicks.

Du côté des choix de Draft, les Knicks cèdent un premier tour de Draft 2025 protégé aux Wolves, et deux seconds tours de Draft aux Hornets. Les Wolves envoient aussi un second tour de Draft aux Hornets.