Pourquoi l’échange entre Karl-Anthony Towns et Julius Randle n’est toujours pas officiel

Ambiance un peu étrange à Minneapolis et New York, pour la rentrée des classes du « media day » des Wolves et des Knicks, hier. En effet, Karl-Anthony Towns, Julius Randle ainsi que Donte DiVincenzo n’étaient pas présents et, techniquement, les entraîneurs et les coachs des deux équipes n’avaient pas le droit de parler d’eux…

Car l’échange, trois jours après avoir été annoncé, n’est en effet toujours pas officiel.

Qu’est-ce qui bloque ? En fait, comme les deux équipes sont au-dessus du « premier apron », elles n’ont pas le droit d’augmenter leur masse salariale à l’issue de cet échange. Ce n’est pas un souci pour les Wolves, qui font des économies en lâchant les 49 millions de dollars de Karl-Anthony Towns contre les 29 millions de Julius Randle plus les 11 millions de Donte DiVincenzo, et même si les 3 millions de Keita Bates-Diop sont inclus.

Un improbable aller-retour au-dessus de l’Atlantique

Par contre, New York doit de son côté manœuvrer. La solution, c’est de signer des joueurs pour augmenter artificiellement la masse salariale de base, et de les inclure dans l’échange. En l’occurrence vers une troisième équipe, les Hornets, qui les coupera ensuite, moyennant un peu de cash et un ou plusieurs choix de Draft.

Pour finaliser l’échange, les Knicks doivent donc signer des joueurs dont ils ont les droits, mais qui ne sont plus dans leur effectif, DaQuan Jeffries mais aussi Charlie Brown Jr. et Duane Washington Jr.

Le retard est sans doute lié à ce dernier, comme le note John Hollinger, de The Athletic, car il a signé durant l’été au Partizan. Pour le signer (et donc le transférer aux Hornets, qui le couperont dans la foulée…), les Knicks doivent donc racheter son contrat au club serbe, pour 850 000 dollars.

Comme le club de Belgrade va immédiatement récupérer le joueur, c’est un cadeau financier qui ne se refuse pas. Sauf qu’il faut pour cela l’autorisation de la FIBA, dont les bureaux sont fermés le week-end.