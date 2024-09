Isaïa Cordinier : « Je ne voulais pas que la Serbie gagne car je voulais affronter Team USA »

Un peu partout en Europe, les championnats vont reprendre, et du côté de Bologne, c’était le « media day ». L’occasion pour Isaïa Cordinier de (déjà) reprendre le chemin des terrains, cinq semaines après la finale des Jeux olympiques. Révélation de la compétition avec ses coups de chaud, sa défense et ses 8.8 points de moyenne en 19 minutes, l’ailier du Virtus a encore du mal à réaliser ce qui s’est passé.

« Il est encore trop tôt pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Je me suis simplement concentré sur la victoire : c’est ce qui compte. Pour moi et pour mes coéquipiers. La concentration que nous avions, la cohésion et la confiance nous ont permis d’atteindre cet objectif », explique-t-il à Eurohoops. « Franchement, j’étais juste concentré sur la victoire, et quand c’est le cas, vous essayez de faire les choses qui aident l’équipe à gagner. »

Impatient de se mesurer aux joueurs américains

À Paris, Isaïa Cordinier a défié Team USA. Drafté en 2016 par les Hawks, il n’a jamais foulé un parquet NBA, et cette fois, il a pu se mesurer aux plus grands.

« Quand vous êtes dans la compétition, vous les voyez comme une équipe, pas comme des joueurs. Vous voulez juste vous mesurer à eux et les battre, c’est tout ce qui compte. Franchement, à titre personnel, je ne voulais pas que la Serbie gagne en demi-finale, parce que je voulais affronter Team USA en finale » avoue-t-il. « Je n’avais jamais eu la chance de me mesurer à ces gars-là. Le terme le dit déjà : c’est « me mesurer », il ne s’agit pas seulement de les voir. Je voulais me mesurer aux meilleurs joueurs du monde et voir si nous pouvions les battre. »

Et il n’a pas manqué grand chose aux Français pour réaliser l’exploit… « Nous en étions très proches, et il ne nous a pas manqué grand-chose à la fin : être menés de trois points à deux minutes de la fin, c’est le match que nous voulions jouer. Quelques détails, des lancers francs, des rebonds offensifs que nous avons donnés… Sur la fin, nous leur avons donné l’avantage, et évidemment Steph Curry est devenu dingue ! »

Au final, cela reste « unique« . « Avoir l’honneur de représenter son pays aux Jeux olympiques, à Paris, surtout devant sa famille, avec les fans… C’était dingue et très intense » résume-t-il.