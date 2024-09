Le jour où Draymond Green a rendu furieux Steve Kerr comme jamais

La saison 2024/25 marquera la onzième de Steve Kerr sur le banc des Warriors. Son bilan est excellent (65% de victoires en saison régulière et carrément 71% en playoffs), malgré des événements qui ont parfois perturbé cette machine californienne si bien huilée. Notamment ceux impliquant un certain Draymond Green.

L’un d’eux, et c’est sans doute le plus tristement célèbre, remonte à octobre 2022, lorsque l’intérieur de Golden State a vrillé complètement…

« Il y a beaucoup d’exemples… » ironise son coach, quand on lui demande quel incident l’a le plus mis en colère. « Mais je pense que c’est assurément celui avec Jordan Poole. Draymond et moi sommes similaires à bien des égards, les gens ne le remarqueraient peut-être pas de l’extérieur, mais nous sommes tous les deux des compétiteurs acharnés. Donc nous avons parfois perdu nos nerfs l’un contre l’autre, en plein match, à cause de désaccords tactiques. Mais il a dépassé les limites par rapport à Jordan et il le sait. Il l’a su immédiatement. Ensuite, ça a rendu la saison extrêmement difficile pour tout le monde. Cette histoire a été racontée à plusieurs reprises, mais c’est probablement celle qui m’a le plus rendu furieux. »

Une cassure est née dans le groupe…

À l’époque, Draymond Green avait frappé Jordan Poole à l’entraînement, car l’attitude du jeune arrière l’agaçait. Si le fautif avait ensuite présenté ses excuses au groupe, cette altercation avait tout de même cassé quelque chose chez les champions en titre du moment. À l’instar d’un autre accrochage entre le quadruple champion NBA et Kevin Durant…

« Dès qu’on perd de la confiance, et ce fut le cas pour nous, alors tout le processus est plus compliqué » expliquait alors Steve Kerr. « Je ne peux pas être plus direct que ça. Et il n’y a rien à cacher : l’incident entre Draymond et Jordan, en début de saison, a joué un rôle là-dedans. C’est difficile d’imaginer que ça n’a pas eu d’impact sur l’équipe. »

Suspendu par la suite, admettant avoir « échoué en tant que leader et en tant qu’homme« , Draymond Green déclarait avoir grandi et appris de cet événement, même s’il se re-distinguera quelques mois plus tard en s’en prenant à Rudy Gobert. Quant à Jordan Poole, il avait fini par quitter les Warriors à l’été 2023.

