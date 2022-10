Draymond Green : « J’ai échoué comme leader, j’ai échoué en tant qu’homme »

Parce qu’il n’a jamais fuit ses responsabilités, Draymond Green a décidé de s’exprimer publiquement sur son coup de poing à Jordan Poole. C’est donc face aux journalistes qu’il s’est présenté, et non dans son podcast, et d’entrée, il s’est excusé.

« D’abord, j’assume mes erreurs, et j’ai eu tort de me comporter comme ça mercredi, et pour ça, je présente mes excuses à mon équipe. Je présente mes excuses à Jordan, et je veux même aller encore lui loin. Avec la fuite de la vidéo, il y a une énorme gêne qui en découle, non seulement pour moi … mais aussi pour l’équipe, pour la franchise, mais aussi la famille de Jordan. C’était pire que je ne pensais. C’était pathétique » a-t-il débuté. Sa famille a vu la vidéo. Sa mère et son père ont vu la vidéo. Si ma mère a vu la vidéo, je sais comment elle doit se sentir… »

Il explique avoir vu la vidéo 15 fois… même s’il trouve « merdique » que quelqu’un ait décidé de mettre en ligne cette vidéo. Pour lui, il y avait une vraie volonté de lui faire mal en faisant fuiter cette vidéo. Désormais, il faut recoller les morceaux, et ça passe avant la conquête du titre.

« J’ai une tâche à accomplir qui est de rétablir la confiance dans notre vestiaire et tout remettre en place afin de conserver notre titre, même si c’est le dernier de mes soucis en ce moment. C’est la priorité. »

« Je ne suis pas bien en ce moment, et je fais beaucoup de travail sur moi-même »

Au passage, il explique qu’il n’y avait aucune jalousie entre lui et Poole au sujet de leurs prolongations de contrat. Le problème est plutôt personnel, et Green ne le cache pas. Pas question donc de donner les raisons de son coup de poing.

« Je ne cherche pas la sympathie… Si quelqu’un mérite de la sympathie, c’est Jordan et cette équipe » poursuit-il. « Je suis un être humain très imparfait. Je connais ces défauts mieux que quiconque. Le jour où c’est arrivé, je n’étais vraiment pas bien sur le plan personnel. Je fais beaucoup de travail sur moi-même. Je dois encore beaucoup en faire. J’ai échoué comme leader, j’ai échoué en tant qu’homme. Les gens blessés blessent les gens. J’ai blessé quelqu’un car j’étais en souffrance« .

Green a parfaitement conscience que quelque chose s’est cassée au sein du groupe, et plus particulièrement entre lui et Poole. C’est ce qui le chagrine encore plus car il avait pris Jordan Poole sous son aile, et qu’ils étaient très proches : « C’est quelque chose que je regrette. Et il n’y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie« . Il espère retrouver sa confiance, mais il est prêt à tout accepter. Pour l’instant, ils n’ont pas échangé depuis mercredi.

En attendant, Green a décidé de rester l’écart du groupe pendant quelques jours pour que le groupe « guérisse« . Le verra-t-on pour le match d’ouverture face aux Lakers dans 10 jours ? « J’espère jouer… Est-ce que jouerai ? C’est différent… Il va falloir qu’on trouve une solution, et la réponse est de traverser tout ça« .