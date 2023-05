Steve Kerr confirme que l’incident entre Draymond Green et Jordan Poole a cassé quelque chose à Golden State

Ce fut l’affaire qui a agité Golden State et la NBA pendant les derniers jours de l’intersaison, avant que la saison régulière ne commence. Un coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole à l’entraînement, filmé et diffusé.

Un moment fort évidemment, qui a été certes un peu oublié avec le temps qui passe, mais qui a causé de gros dégâts au sein d’un groupe qui n’a jamais atteint le niveau de la saison 2021/2022, terminée avec une bague au doigt.

« Dès qu’on perd de la confiance, et ce fut le cas pour nous, alors tout le processus est plus compliqué », explique Steve Kerr. « Je ne peux pas être plus direct que ça. Et il n’y a rien à cacher : l’incident entre Draymond et Jordan, en début de saison, a joué un rôle là-dedans. C’est difficile d’imaginer que ça n’a pas d’impact sur l’équipe. »

S’il reste, Draymond Green va devoir regagner la confiance des autres

L’entraîneur évoque aussi la responsabilité de l’intérieur dans cette mauvaise passe. Alors que Draymond Green peut tester le marché cet été, bien qu’il a déclaré vouloir être un « Warrior à vie », Steve Kerr garde inlassablement le même discours sur son joueur : il ne néglige pas le négatif, mais insiste aussi sur le positif.

« Si Draymond ne revient pas, on n’est plus des candidats au titre. Il le sait. Il est capital dans notre réussite et notre identité, et on veut qu’il revienne. Mais il est aussi conscient qu’il a mis les choses en péril avec ce qu’il s’est passé en octobre. Donc s’il revient, il devra reconstruire la confiance et le respect qu’il a mérités si longtemps. »

Les Warriors ont ainsi couru toute la saison et pendant les playoffs après une confiance perdue avant même le premier match de la campagne. Ce qui faisait la force des champions 2022, ce groupe si soudé, a disparu.

« On doit revenir à ce qui a fait notre succès », poursuit le coach de Golden State. « C’est-à-dire un environnement de confiance et un groupe qui s’appuie les uns sur les autres et s’améliore mutuellement. »