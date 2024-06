Draymond Green : « Je veux être un Warrior pour le reste de ma vie ! »

Les Warriors à peine éliminés, les « insiders » se penchent déjà sur leur intersaison, et elle sera très animée. D’abord parce que le GM Bob Myers, l’architecte de cette dynastie, est en fin de contrat et qu’il n’a toujours pas prolongé. Ensuite parce que Draymond Green a la possibilité de tester le marché, et que Klay Thompson est éligible à une prolongation de contrat. Le souci, par rapport aux années précédentes, c’est que la nouvelle convention collective va obliger la direction à faire des choix.

Fini les dépenses folles et les dizaines de millions de dollars lâchés en « luxury tax », la NBA ne veut plus que les plus riches se permettent de dépenser sans compter. Et à Golden State, ça peut bouleverser l’effectif.

Une chose est sûre, Draymond Green n’a pas envie d’aller voir ailleurs, et selon The Athletic, la direction est sur la même longueur d’onde. L’objectif est de trouver un nouvel accord sur plusieurs saisons.

Steve Kerr croit encore en son « Big Three »

« On verra ce que ça donne avec mon contrat. Tout le monde le sait, j’ai une clause de sortie. Je suis au courant. Et comme je l’ai déjà dit, je veux être un Warrior pour le reste de ma vie. Je veux continuer avec les mêmes gars, et on va faire en sorte que ça marche » répète l’intérieur.

À Andscape, Draymond Green précise qu’il va prendre du recul. Il lui reste six semaines pour décider de faire jouer cette clause, ou pas, et il va en discuter avec son agent Rich Paul. Rien ne presse, et le dossier le plus important, à Golden State, c’est l’avenir de Bob Myers. S’il décidait de ne pas rempiler, Mike Dunleavy Jr. serait le mieux placé pour le remplacer. Comme toujours, aux Warriors, on opte pour une solution en interne.

Quant à Steve Kerr, il ne pense pas que cette défaite soit la fin de quoi que ce soit. Lui aussi veut continuer avec les mêmes. « Draymond, Klay, Steph, notre noyau, ont encore beaucoup à donner. Ces trois-là sont encore des joueurs de haut niveau, et je continue de croire que cette équipe a le potentiel pour être champion NBA. On n’y est pas parvenu cette année, mais ce n’est pas la fin du chemin. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.