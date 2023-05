Les Lakers giflent les Warriors pour les envoyer en vacances !

« Balle de série » numéro deux pour les Lakers qui, après avoir été logiquement dominés chez les Warriors dans le Game 5, pouvaient encore se qualifier en finale de conférence, mais cette fois-ci à domicile. Sauf que les champions en titre, habitués à se retrouver dans des situations périlleuses, avaient l’occasion de prouver une fois de plus que leur coeur bat toujours et qu’il ne faut surtout pas le sous-estimer…

Il n’empêche que, comme lors du Game 6 face aux Grizzlies au premier tour, le début de match a complètement tourné en faveur des joueurs de Los Angeles, agressifs à l’intérieur pour provoquer des fautes, et extrêmement concentrés. Grâce à des rebonds offensifs, Golden State restait en vie, mais l’ensemble était bien trop fragile pour bousculer sérieusement ces « Purple & Gold », calmes et sereins pour repousser le danger et appuyer sur les faiblesses adverses, en laissant le jeu venir à eux.

Globalement similaire à la première, la seconde période n’a pas non plus perturbé les coéquipiers de LeBron James (30 points, 9 rebonds, 9 passes) et Anthony Davis (17 points, 20 rebonds), beaucoup trop en contrôle pour se faire reprendre par Stephen Curry (32 points, 6 rebonds, 5 passes) et consorts. En somme, c’est donc une petite correction infligée par les hommes de Darvin Ham à ceux de Steve Kerr (122-101), sans qu’elle ne souffre de la moindre contestation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles répond encore présent au bon moment. Depuis le début de ces playoffs, les Lakers n’ont pas perdu deux matchs de suite et ils n’ont surtout pas perdu une seule fois à domicile. Calmes, sereins et intelligents, ils semblent meilleurs que jamais quand ils n’ont pas le droit à l’erreur et, jusqu’ici, cette force de caractère leur permet de passer n’importe quel obstacle avec aisance. Pas un hasard si certains considèrent désormais cette équipe comme favorite pour le titre, car au-delà de compter LeBron James et Anthony Davis dans ses rangs, elle peut s’appuyer sur une belle armée de « role players » derrière eux…

— Los Angeles poursuit son rêve éveillé. En février, les Lakers étaient encore à quatre victoires du play-in et, à peine trois mois plus tard, les voilà à quatre victoires des Finals. Un formidable retournement de situation, initié par les mouvements opérés à la « trade deadline », qui permet à la meilleure équipe de l’Ouest post-All Star Weekend de confirmer son statut d’épouvantail du tableau. Et, après avoir sorti le meilleur bilan de la ligue à domicile (Memphis) puis le champion en titre (Golden State), voilà que les « Purple & Gold » s’attaquent au leader de leur conférence (Denver) au tour suivant…

— La fin d’une ère pour Golden State ? Et si les Warriors version « Stephen Curry — Klay Thompson — Draymond Green — Andre Iguodala — Steve Kerr » avaient disputé l’ultime match de leur richissime période de domination ? Pas impossible, notamment parce que Draymond Green peut tester le marché et parce que Andre Iguodala devrait prendre sa retraite, alors que Klay Thompson pourra (ou non) être prolongé par ses dirigeants durant l’été. En clair, nous avons peut-être assisté cette nuit à un moment d’histoire : la fin d’une dynastie et de l’un des plus beaux collectifs de tous les temps. Rien que ça…

— La prouesse unique de LeBron James. Sous Steve Kerr, les Warriors en sont maintenant à 26 séries de playoffs disputées, pour 23 qualifications et seulement 3 éliminations (soit… 88% de réussite). Mais le plus fou dans cette statistique elle-même folle, c’est qu’une seule « équipe » est parvenue à éliminer à plusieurs reprises les « Dubs », et il s’agit d’une équipe portée par le « King ». En 2016 avec les Cavaliers et désormais en 2023 avec les Lakers, le « meilleur » ennemi de Stephen Curry a ainsi fait plier ses rivaux californiens, démontrant qu’il était, est et restera l’unique rempart à la dynastie de la Baie.

— Fins de séries pour Golden State. Avec cette élimination face aux Lakers, sans gagner la moindre fois à Los Angeles, les Warriors ont donc vu deux de leurs historiques séries toucher à leur fin : celle du nombre de qualifications consécutives face à une équipe de la même conférence (19) et celle du nombre de séries de playoffs consécutives avec au moins une victoire à l’extérieur. Elles étaient respectivement en cours depuis… 2015 et 2013. Vous avez dit dynastie ?

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James & Anthony Davis. Les patrons se doivent de répondre présent dans les grands rendez-vous et c’est ce qu’a justement accompli la paire LeBron/Davis, en mission cette nuit. Offensivement et défensivement, les deux leaders californiens ont montré la voie au reste de l’équipe, avec justesse et intelligence, ce qui catégorise finalement assez bien ces Lakers. Et, comme depuis un mois, ils n’ont pas eu besoin de forcer ou trop en faire, car le collectif angeleno est suffisamment dense et huilé pour permettre à « LBJ » et « AD » d’activer le mode pilotage automatique par séquences. De bon augure pour la suite…

✅ Austin Reaves. Dans l’ombre de LeBron James et Anthony Davis, l’autre élément-clé des Lakers se nommait Reaves cette nuit (23 points, 6 passes, 5 rebonds). De retour sur une belle dynamique après sa mauvaise passe, le « combo guard » de LA continuer d’impressionner avec son sang-froid, alors qu’il dispute… ses premiers playoffs en carrière. Malin, intelligent et confiant, il ne laisse pas de place au doute quand le jeu l’impose et il ne recule devant rien. Si Los Angeles est dans cette position aujourd’hui, c’est en partie dû à l’éclosion de son « sophomore » en deuxième moitié de saison.

✅ Stephen Curry. On aurait aussi pu citer Donte DiVincenzo et Kevon Looney, qui se sont battus comme de beaux diables en sortie de banc, mais difficile de ne pas souligner la prestation de celui qui reste le MVP des Finals en titre. Malgré les difficultés de son équipe, ainsi que sa maladresse (11/28, dont 4/14 à 3-points), Stephen Curry n’a rien lâché et continué de se donner corps et âme, pour ramener Golden State au contact. Cela n’a pas suffi à l’arrivée, mais le patron des Warriors s’est incliné les armes à la main. À ses dirigeants de lui apporter du renfort cet été.

⛔ Le trio Thompson — Wiggins — Poole. La maladresse des Warriors dans ce Game 6 décisif a été symbolisée par Klay Thompson (3/19), Andrew Wiggins (2/8) et Jordan Poole (3/10), qui n’ont pas été en mesure d’épauler efficacement et correctement Stephen Curry. Rien à retenir, tout à jeter de cette rencontre et il faudra maintenant se pencher sur les décisions futures des dirigeants de Golden State, notamment à propos de Thompson et Poole…

