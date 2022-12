Deux mois après, Draymond Green revient sur l’incident avec Jordan Poole

La vidéo avait fait le tour du monde dès que TMZ l’a dévoilée. Forcément, même si la vie d’un vestiaire peut être animée, on ne voit pas tous les jours un joueur NBA comme Draymond Green coller un tel coup de poing à l’un de ses coéquipiers, Jordan Poole en l’occurrence.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis cet épisode survenu en présaison. Le joueur a été suspendu, s’est excusé, et après un départ en dents de scie, les Warriors se sont remis à gagner.

Près de deux mois après les faits, Draymond Green est revenu sur cet incident dans un entretien pour Andscape. Il lui a notamment fallu du temps, pour retrouver son statut de leader de vestiaire et analyser la situation pour essayer de réparer ce qui pouvait l’être.

« Je ne dirais pas nécessairement que cela m’a rendu moins bruyant. Non, ça ne me change pas. Il faut juste évaluer les choses » explique-t-il. « Vous devez prendre du recul et évaluer la situation. On ne peut pas être si rapide à agir. Il faut être rapide pour observer, évaluer ce qui se passe, mais pas pour parler. Il faut être rapide pour comprendre quels sont les problèmes. C’est ce que je fais. Je ne suis pas si prompt à parler. J’observe et je détermine ce qui doit être fait et ce qui doit être dit. Observer et trouver une solution. »

Une relation redevenue « excellente »

Sa suspension et son temps passé loin des terrains lui ont permis de faire le point et d’apprendre de ses erreurs.

« J’ai pris beaucoup de recul pendant cette période. Tu fais vraiment une profonde introspection sur toi-même, sur les choses qui t’entourent. J’en suis reconnaissant parce que c’était une période où j’ai pu apprendre, et j’estime qu’à chaque fois que je suis capable d’apprendre quelque chose, c’est très bien », a-t-il poursuivi. « J’ai beaucoup appris sur moi-même, sur les autres, sur les gens dans certaines situations. J’ai beaucoup appris sur moi-même dans ces situations. Et c’est comme ça que ces choses dépassent la situation de l’équipe ou le cadre du terrain de basket. On porte ces expériences dans la vie de tous les jours ».

Pour ce qui est de sa relation avec Jordan Poole, tout est rentré dans l’ordre d’après lui.

« Nous sommes des coéquipiers. Comme je le suis avec n’importe quel coéquipier. Je viens travailler. Je vais faire mon maximum pour aider un gars. Je vais faire tout ce que je peux pour aider l’équipe. C’est comme ça que nous sommes », a-t-il ajouté. « Oui, notre relation est excellente. Il n’y a aucun problème à ce sujet ».

Resterait maintenant à recueillir le point de vue de la « victime », restée discrète sur le sujet.