Juan Toscano-Anderson s’explique sur son discours controversé

« Notre rêve n’est pas de jouer dans cette putain d’ACB. Notre rêve n’est pas de jouer dans cette putain d’EuroLeague. Notre rêve est de jouer en NBA et de gagner des millions de dollars. Ce qu’ils font maintenant est inacceptable. »

C’est ce qu’a dit Juan Toscano-Anderson, lors d’un temps-mort en finale de la FIBA International Cup, pour tenter de remobiliser ses coéquipiers de la « G-League United ».

Un discours filmé, couplée à une envie de démontrer que la G-League est « la deuxième meilleure ligue du monde », qui a valu à l’ancien joueur des Warriors une bonne dose d’ironie de la part de Dylan Osetkowski, désigné MVP de la compétition.

Dans une série de messages postés sur X, le joueur de 31 ans a tenu à « clarifier » ses propos lâchés durant ce temps-mort. « J’ai dit cela à mes coéquipiers par rapport à l’idée de jouer en NBA. Si notre objectif est de jouer en NBA, on doit rivaliser avec les meilleurs au plus haut niveau. J’ai le plus grand respect pour l’ACB et l’EuroLeague. J’ai joué au niveau international pendant de nombreuses années », tient-il à rappeler.

Du respect pour le coach adverse

Avant de débarquer en NBA, chez les Warriors, en 2019 sans être drafté, celui qui porte le maillot de la sélection mexicaine avait fait une petite tournée des clubs d’Amérique latine, passant notamment par le Mexique et le Venezuela. Sans toutefois connaître l’Euroleague par exemple.

« J’ai conscience du niveau de talent et de compétition dans ces ligues. Il ne s’agit pas de manquer de respect à ces équipes/ligues. Je voulais seulement rappeler à mes coéquipiers que la NBA est le niveau le plus élevé et que pour faire partie de la meilleure ligue du monde, il faut être compétitif à un haut niveau », poursuit-il.

Il ajoute enfin, en parlant du coach adverse de l’Unicaja Malaga : « Enfin, j’ai le plus grand respect pour Ibon Navarro, avec qui j’ai joué à l’UCAM (Murcia) ACB. » Fin de la controverse ?