Juan Toscano-Anderson veut prouver que la G-League est « la deuxième meilleure ligue du monde »

Premier match, et première victoire (78-65) pour la « G-League United » lors la FIBA Intercontinental Cup.

Derrière les 17 points de Deonte Burton, les joueurs de G-League sont ainsi venus à bout de Quemsia, le champion argentin de la « Basketball Champions League Americas », la Ligue des champions des Amériques.

« Nous voulions être agressifs et envoyer un message » explique Juan Toscano-Anderson, auteur de 13 points, 8 rebonds et 6 passes. « Je pense que la G-League est la deuxième meilleure ligue du monde, et on veut le montrer. »

Une bonne occasion de se montrer

Sans doute que beaucoup de joueurs d’Euroleague hausseront les yeux au ciel en lisant cette déclaration mais, à Singapour, l’ancien joueur des Warriors veut en tout cas montrer la valeur des joueurs de G-League présents. Et aussi la sienne, puisqu’il n’exclut pas de signer dans un des championnats représentés dans le futur…

« On a joué un bon match global, avec cinq gars à plus de dix points. On n’est pourtant pas ensemble depuis longtemps alors que les autres équipes sont des clubs, et qu’on ne s’entraîne ensemble que depuis dix jours. On va continuer de progresser. Je suis fier de mes coéquipiers. Il y avait de l’énergie, de la cohésion, et on s’est amusé. »

Prochain match de poule face aux Tasmania JackJumpers, champions de la ligue australienne, pour la « G-League United ».

Dans l’autre poule, on retrouve l’Unicaja Malaga, titré lors de la Ligue des champions européenne, Al Riyadi, qui a remporté la Ligue des champions asiatique, et Petro de Luanda, le gagnant de la BAL africaine.