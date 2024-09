Dimitris Itoudis milite pour une Euroleague au format NBA

Toujours sans contrat depuis son renvoi du Fenerbahce en cours de saison, Dimitris Itoudis s’interroge sur l’avenir de l’Euroleague, qu’il a remportée deux fois en 2016 et 2019. Selon le technicien grec, la compétition est à la croisée des chemins, et elle a pris le pas sur les compétitions nationales.

« L’Euroleague est toujours compétitive et le slogan qui dit : « Chaque match est important » montre vraiment ce qu’est l’Euroleague. Il faut voir maintenant comment développer autre chose dans ce sport. Nous devons nous interroger à ce sujet, afin que nous puissions tous donner notre avis sur la façon d’être encore meilleurs. »

Les championnats nationaux transformés en « G-League » ?

Pour lui, cela passe à la fois par un passage à 30 équipes et par un changement de format. En clair, il faut copier la NBA.

« Je rêve d’une Euroleague avec 30 équipes. Bien sûr, ce n’est pas quelque chose qui peut arriver demain. Nous avons atteint 18 équipes, nous allons à 20, puis 24 et je rêve de ce chiffre 30 parce que ce chiffre est celui de la NBA, mais cela demande beaucoup de temps » reconnaît-il. « Nous devons parler aux gens qui dirigent les ligues nationales pour établir une coopération, pour créer un moyen pour que ces ligues ressemblent à la G-League et qu’elles servent au développement des joueurs. Tout le monde s’accorde à dire que l’Euroleague est la ligue la plus forte, et les supporters sont également un indicateur de ce qui est regardé et de ce qui les intéresse ».

Il prend exemple sur son ancien club, le Fenerbahce où le public se déplace davantage pour l’Euroleague que pour le championnat. « Nous jouons contre Valence et nous avons 11 000 supporters dans la salle. Puis trois jours plus tard, nous jouons contre Galatasaray et 1 500 supporters viennent. C’est un indicateur, même si bien sûr, ce n’est pas comme ça partout ».

L’Euroleague est un mix de championnat, playoffs et NCAA

Pour en revenir au format, il milite pour l’abandon du Final Four et un système intégral de playoffs. Comme en NBA.

« Je suis favorable à un changement de format de la compétition. Je défends les playoffs. J’ai un grand respect pour le Final Four. Dieu merci, j’ai disputé 14 ou 15 phases finales, nous avons gagné des titres, mais je pense que le moment est venu de se pencher sur la fin de la compétition. On commence par la partie championnat où tout le monde joue, puis on passe au système de playoffs de la NBA et finalement nous nous retrouvons avec le modèle de la NCAA appelé Final Four. Je pense que nous devons être plus précis, pour avoir un système qui amène plus de matchs, plus de fans, plus de retransmissions télévisées. »