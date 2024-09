Jayson Tatum ne compte pas se focaliser sur le trophée de MVP

Jayson Tatum aura vécu un été chargé, entre son premier titre NBA et sa deuxième médaille d’or olympique (mais sur fond de polémique par rapport à son rôle…), sans oublier sa prolongation de contrat record.

À 26 ans, le voilà libéré d’un poids et prêt à découvrir le statut de chassé après avoir longtemps été dans la peau du chasseur. Pour autant, l’ailier des Celtics a encore des choses à prouver car, individuellement, il lui manque un trophée majeur pour asseoir sa place parmi les meilleurs joueurs de sa génération.

Reste que Jayson Tatum ne compte pas nécessairement se focaliser sur la quête d’un titre de MVP à partir de la saison prochaine.

« Gagner passe avant tout » assure-t-il ainsi. « Remporter un titre est ce qu’il y a de plus important. Jouer comme il faut aussi. Mais ça a déjà été réalisé. Donc vous pouvez très bien jouer correctement, dominer dans le jeu, viser le titre et être élu MVP. Il n’y a pas à sacrifier une chose pour obtenir l’autre. Vous pouvez très bien avoir les deux. »

Ne pas relâcher les efforts

Devancé par Jaylen Brown pour le trophée de MVP des Finals 2024, Jayson Tatum n’était pourtant pas en reste lors de cette série contre les Mavericks, avec 22.2 points, 7.8 rebonds et 7.2 passes de moyenne (mais à 39% au shoot, dont 26% à 3-points). À cette époque, il tenait à rappeler que certaines légendes n’avaient parfois pas été les meilleurs joueurs en finale, comme pour écarter toute forme de jalousie vis-à-vis de son compère de toujours.

Plus heureux et épanoui que jamais à Boston, le quintuple All-Star n’entend en tout cas pas se reposer sur ses lauriers malgré sa récente montée sur le trône. Histoire de, pourquoi pas, donner raison à un Bob Cousy qui imagine les Celtics engranger les titres…

« Continuer de progresser, rester motivé et ne jamais être satisfait » détaille le double champion olympique, concernant ses axes d’amélioration. « Il y a encore beaucoup de choses que je veux accomplir et sur lesquelles je pense encore pouvoir travailler. Donc il n’est pas question de me limiter à une chose. J’essaie de progresser et je veux être un meilleur basketteur saison après saison. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.